Addio Kim e colpo di teatro: Napoli, un top player al suo posto

Il Napoli studia un colpo di mercato in difesa, nell’eventualità che Kim Min-jae, molto richiesto, dovesse lasciare il club in estate.

Il Napoli ha Francoforte nella testa. Il prossimo 21 febbraio i ragazzi di Luciano Spalletti andranno in trasferta nella città tedesca per gli ottavi di Champions League, un match che può segnare un altro importante risultato in stagione. Ma la gara di coppa è in realtà ancora lontana, in termini di calendario, con ancora due partite di Serie A da giocare. Nonostante questo, le attenzioni partenopee sono focalizzate sull’Eintracht anche per motivi di mercato.

È fuori discussione che la squadra tedesca, vincitrice dell’ultima Europa League, sia una delle realtà più interessanti in circolazione, sia a livello di gioco che di giocatori. Da qui, negli ultimi anni, sono usciti elementi come Jovic e Kostic, ma non solo, e il Napoli pensa di poter pescare a Francoforte un nuovo rinforzo. I prospetti interessanti non mancano, e non è escluso si possano trovare anche condizioni economiche favorevoli.

D’altronde, già in settimana De Laurentiis ha messo le mani avanti, facendo ben tre nomi di osservati speciali nell’Eintracht, parlando alla ‘Bild’. Giuntoli è già al lavoro, soprattutto considerando che in estate il Napoli potrebbe perdere alcuni giocatori di valore, come Zielinski, Lozano e Osimhen. Ma l’obiettivo principale nel club di Francoforte è rappresentato da Evan Ndicka.

Napoli su Ndicka, ma non è il solo

Il francese classe 1999 sarebbe un profilo ideale per prospettive e capacità attuali, e rappresenterebbe un gran colpo in difesa. Come centrale potrebbe aggiungersi alla formazione titolare, conquistandosi un posto accanto a Kim Min-jae, se non proprio al suo posto. Anche perché Juan Jesus non ha ancora rinnovato, e quindi la prossima estate potrebbe lasciare Castel Volturno.

Sarebbe anche un’operazione non troppo complessa a livello economico, visto che Ndicka è in scadenza di contratto. Il centrale francese non rinnoverà con l’Eintracht, ma questa è un’arma a doppio taglio, poiché su di lui ci sono le attenzioni di altri club. Solo in Italia, riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ di oggi, lo seguono Inter, Juventus e Roma, mentre all’estero è forte l’interesse del Siviglia.