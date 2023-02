🔴 Napoli, Spalletti mastica amaro: la notizia mette tutti in allerta

Il Napoli pensa anche alla prossima sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Ma le ultime news preoccupano Luciano Spalletti.

Non solo campionato. Il prossimo impegno del Napoli è in quello di domenica sera in Serie A contro la Cremonese. Ma, al di là della necessaria “vendetta” contro la squadra che l’ha eliminato a sorpresa dalla Coppa Italia, l’attenzione del club partenopeo e dei suoi tifosi sarà anche rivolta alla Champions. In settimana infatti ricomincia la prima tra le coppe europee, con gli azzurri pronti a tornare in campo.

Bisognerà in realtà attendere martedì 21 febbraio per vedere il Napoli di nuovo in campo in Champions League. L’andata degli ottavi di finale vedrà il club campano opposto all’Eintracht Francoforte, che ospiteranno i ragazzi di Spalletti al Deutsche Bank Park. Si tratta di una squadra da non sottovalutare, attualmente quinta in Bundesliga ma a soli cinque punti dalla vetta.

I detentori dell’Europa League sono una delle realtà più interessanti del calcio europeo degli ultimi anni, sia a livello di gioco che di gestione manageriale. E anche se in estate hanno perso un leader come Kostic hanno dimostrato di avere in casa le giuste alternative. La formazione può contare su ottimi giocatori come Ndicka e Kolo Muani, e le ultime news in arrivo da Francoforte dovranno indurre Spalletti a fare ulteriore attenzione.

Napoli-Eintracht si avvicina: buone notizie per i tedeschi

Ieri, a undici giorni dal primo dei due incroci col Napoli, l’allenatore dell’Eintracht Oliver Glasner ha annunciato alcuni importanti rientri per la sua squadra. Uno è il 18enne ex Bayern Monaco Marcel Wenig, che sta tornando dopo una frattura del metatarso, anche se non è stato inserito nella lista UEFA. L’altro è un nome decisamente più importante, ovvero il danese Jesper Lindstrom.

“Si è allenato senza problemi ed è di nuovo abile e arruolabile” ha rivelato Glasner in conferenza stampa a proposito di quest’ultimo. Lindstrom è un trequartista di 22 anni, tra i più apprezzati della Bundesliga: quest’anno è a quota 9 gol e 4 assist in 26 partite. Ancora niente da fare, invece, per il talentuoso laterale Junior Dina Edimbe, infortunatosi al legamento sindesmotico.