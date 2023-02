😮 Mercato Napoli, tris da Champions: De Laurentiis ha fatto i nomi

Il Napoli non smette di pensare al futuro, e il presidente De Laurentiis ha fatto personalmente tre nomi “da sogno” per la squadra partenopea.

Campionato e, ovviamente, Champions League. Sono questi gli obiettivi su cui si deve concentrare il Napoli nei prossimi mesi, senza permettersi distrazioni. Se infatti il campionato vede i partenopei saldamente in testa, in coppa c’è la grande occasione, per i ragazzi di Spalletti, di passare il turno. Accedere eventualmente ai quarti di finale rappresenterebbe un gran colpo per il club, anche a livello economico.

Considerazioni di cui bisogna pur sempre tenere conto, specie di questi tempi. È risaputo che in estate qualche pezzo pregiato dei campani potrebbe lasciare Castel Volturno, da Lozano e Zielinski prossimi alla scadenza al richiestissimo Osimhen. E per ognuno di questi andrà trovato un sostituto adeguato, per confermare nella prossima stagione le ottime cose fatte vedere in quella attuale.

E chissà che nel mirino del Napoli non possa esserci proprio l’Eintracht Francoforte. Il club tedesco, detentore dell’Europa League, ospiterà i partenopei in Champions League martedì 21 febbraio, per poi far visita al Maradona il 15 marzo. Ma non si tratta solo dell’ottavo di finale di coppa, bensì anche di un discorso di calciomercato, come ha detto proprio De Laurentiis.

Tre sogni per De Laurentiis: il Napoli studia l’Eintracht e i suoi gioielli

Oggi la ‘Bild’, autorevole quotidiano tedesco, ha pubblicato un’intervista ad Aurelio De Laurentiis, in cui è parlato anche della prossima sfida di Champions League contro l’Eintracht. Il patron del Napoli ha confessato di avere un debole per tre giocatori degli avversari: Evan Ndicka, Mario Gotze e Randal Kolo Muani.

Gotze non ha bisogno certo di presentazioni, mentre su Ndicka va ricordato che già nei mesi scorsi era stato indicato come osservato del Napoli. Il difensore francese potrebbe essere un rinforzo in caso di addio di Juan Jesus (in scadenza a giugno) o Kim Min-jae. Ma è Kolo Muani ad aver stregato di più De Laurentiis, “soprattutto dopo il Mondiale”. E chissà che la punta francese, arrivata a parametro zero dal Nantes, non possa essere un possibile sostituto di Osimhen.