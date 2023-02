😍 Napoli, bellissimo gesto dell’azzurro: la notizia è una manna

Un grandissimo gesto da parte del calciatore del Napoli. Ciò che ha fatto certamente sarà di grande aiuto per chi ne ha bisogno.

Le notizie che arrivano dalla Turchia e dalla Siria sono sconvolgenti. Il sisma che nei giorni scorsi ha colpito la regione ha devastato intere città. Si contano purtroppo migliaia di morti e altrettanti sfollati. Naturalmente anche il mondo del calcio ha attivato la macchina della solidarietà per aiutare le popolazioni turche e siriane colpire da questa immane tragedia.

Immediati sono stati gli appelli dei volti noti anche del calcio a donare e a partecipare alla solidarietà nei confronti delle persone colpite. Nei giorni immediatamente successivi diversi calciatori sono scesi in prima persona per aiutare quanti hanno perso tutto a causa di questo sisma. L’ex Napoli Dries Mertens, ora al Galatasaray, è stato immortalato mentre aiutava ad impacchettare e a caricare i primi aiuti che da Istanbul partivano verso le zone dell’Anatolia colpite dalla tragedia.

Anche Kim Min-Jae, difensore del Napoli con forti legami con la Turchia a causa della sua recente esperienza al Fenerbahce, ha deciso di aiutare le vittime. Il difensore coreano ha infatti donato 100 milioni di won, che corrispondono più o meno a circa 70mila euro, per progetti di emergenza per i bambini colpiti dal terremoto.

Terremoto in Turchia e Siria, il difensore del Napoli Kim dona 70 mila euro.

Come riporta nel dettaglio il Corriere dello Sport, la notizia è stata diffusa dal Comitato coreano per l’Unicef. I fondi donati dal difensore coreano saranno interamente utilizzati per progetti di emergenza per i bambini colpiti dal terremoto. Un gesto di grandissimo cuore da parte di Kim, il quale non ha dimenticato i trascorsi in Turchia, cercando di ripagare, in questo momento di difficoltà, quanto il paese ha fatto per lui accogliendolo e lanciandolo nel grande calcio.

Kim ha giocato nella Super Lig turca nel Fenerbahce durante la stagione 2021/22. Con la maglia gialloblù della squadra di Istanbul, Kim ha collezionato 40 presenze segnando un gol. Un bottino che gli è valso l’interesse e il conseguente acquisto da parte del Napoli quest’estate.