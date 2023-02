🥵 Napoli, è scontro totale: ecco il nome che fa impazzire tutti

Cè un nome in Serie A che potrebbe accendere un vero e proprio scontro totale sul mercato tra il Napoli ed altre due big del campionato italiano.

Mancano ancora diversi mesi all’apertura della prossima sessione di calciomercato, ma le big del nostro campionato di sicuro si sono già mosse per cercare di mettere in piedi trattative che poi andranno a concretizzarsi proprio la prossima estate. Il mese di gennaio non è stato particolarmente florido sotto il punto di vista del calciomercato per quanto riguarda il campionato italiano, e questo è il frutto di una situazione economica molto complessa che ovviamente riguarda tutte le squadre che fanno parte della nostra Serie A.

Eppure, alla fine di questa stagioni ci sarà da aspettarsi diversi mosse interessanti da parte di squadre che hanno bisogno per forza di cose di rimettersi in piedi, cambiare qualcosa all’interno delle proprie rose. Certo, anche la vittoria di un titolo potrebbe cambiare le carte in tavola, e ne sa qualcosa il Napoli che continua a navigare a velocità elevata verso lo Scudetto. E proprio la vittoria finale potrebbe portare gli azzurri ovviamente a prendere delle decisioni importanti sotto il punto di vista del mercato.

Napoli, sarà sfida con Juve ed Inter sul mercato: spunta il nome

Come detto, da qui alla fine della stagione ci saranno ancora tante partite da giocare ed anche in classifica tutto potrebbe accadere. Proprio per questo le squadre si stanno attrezzando per mantenere alto il livello di concentrazione, anche perchè dietro il Napoli c’è una vera e propria bagarre che vede cinque squadre per soli tre posti che valgono il piazzamento Champions. C’è un nome, però, sul quale sembra si siano addensate le attenzioni di diversi top club italiani.

Emil Holm, difensore dello Spezia, sta vivendo una buona stagione, al punto da aver convinto tutto. La prossima estate potrebbe andare via dallo Spezia, e pare ci sia già la fila. Secondo quanto riportato da ‘TuttoSport’, infatti, il giocatore piacerebbe e non poco al Napoli e la Juventus. A queste potrebbe aggiungere anche l’interesse dell’Inter – si legge – qualora il club nerazzurro decidesse di abbandonare la pista che porta a Bellanova.