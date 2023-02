Corsa Scudetto, che frecciata all’Inter: l’ex Napoli non ha dubbi

Il Napoli è al primo posto in classifica, a +13 dalla seconda, e per l’ex azzurro non c’è storia per lo Scudetto: la sentenza è netta.

Il Napoli conduce la classifica di Serie A con 56 punti conquistati fin qui, a più tredici sull’Inter attualmente seconda e ha dimostrato che per tutte le dirette concorrenti non c’è storia. Gli azzurri stanno andando dritti come un treno per la propria strada e l’ex calciatore del club non ha dubbi.

Il Napoli ha fin qui messo in campo nel campionato italiano di massima serie uno spirito diverso da qualsiasi avversaria, portando a casa risultati incredibili.

Proprio di quanto fatto ha allora parlato l’ex giocatore azzurro Roberto Sosa. Per lui non c’è possibilità di rimonta contro questo Napoli. Neppure per l’Inter di Simone Inzaghi. Ecco le sue parole.

Napoli, parla l’ex Sosa: la sentenza sulla classifica e sullo Scudetto è netta

Roberto ‘El Pampa’ Sosa, ex attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di ‘Vikonos Radio’ della squadra di Luciano Spalletti: “Il Napoli asfalta tutti. La squadra è continua, ha una tenuta mentale che può durare più dei 90′. Penso alle gara con Salernitana e Spezia, che tengono un tempo e poi alla prima occasione subiscono. Puoi metterti pure col pullman davanti all’area di rigore ma prima o poi, alla fine, questo Napoli ti castiga”.

“Durante il Mondiale – ha continuato – ci sono state tante chiacchiere. Il 4 gennaio il Napoli ha sì perso a San Siro, giocando peraltro male solo un tempo. Poi ha fatto 5 vittorie di fila. L’Inter ha perso punti con Empoli e Monza, mi chiedo come possano dire di essere ancora in corsa per lo Scudetto. Poi la Juve, penalizzazione a parte, che prima di giocare al Maradona ne aveva vinte otto di fila senza prendere gol, arriva a Napoli e viene asfaltata prendendone cinque, poi tre con Atalanta e due col Monza. Per favore, la Juve non è mai stata in corsa”.