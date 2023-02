“Io lo ero più di lui”: Napoli, su Meret la sentenza è definitiva

Per il Napoli sono arrivate parole al miele da un ex calciatore azzurro e, nel discorso, è stato coinvolto anche un attuale calciatore di Spalletti.

Il Napoli si gode il gruppo a cui Luciano Spalletti ha dato vita, dando linfa nuova a chi c’era ed è rimasto e facendo integrare in maniera ottimale i nuovi arrivati. In merito alle prestazioni di Alex Meret nello specifico sono arrivate le dichiarazioni da parte di un ex del club partenopeo.

Per il Napoli i 56 punti conquistati fino a questo momento in classifica di Serie A sono stati il frutto di un lavoro corale. Certo i singoli come ad esempio Osimhen, Kvaratkhalia, Simeone si sono distinti. Ma i risultati sono arrivati anche grazie al lavoro di gruppo.

Molto importante, a questo proposito, è stato anche il lavoro svolto da Alex Maret che ha collezionato fin qui da agosto anche diversi clean sheet. Proprio di lui, oltre che dei tifosi napoletani, ha parlato anche Dino Zoff. L’ex portiere del Napoli è sicuro di una cosa. Ecco quale.

Napoli, Zoff parla di Meret: l’ex portiere non ha dubbi sull’estremo difensore azzurro

In occasione del programma ‘Area di Rigore’, in onda su ‘Capri Event’, ha parlato Dino Zoff. Le sue dichiarazioni hanno riguardato Alex Meret nello speficico: “Io ero anche più timido e riservato di Meret, ma non è mai stato un problema per me, anzi”. E poi, da qui, parole al miele per i sostenitori partenopei: “I napoletani mi hanno accolto benissimo, mi hanno sostenuto sempre. E vi confesso che anche la mia figlia ha amato la città”.

“Napoli – ha continuato – è così: se ti comporti in un certo modo, se sei professionale e serio, non hai problemi”. Poi l’ex portiere è tornato sull’estremo difensore del Napoli: “Quanto a Meret, io credo che per un portiere sia fondamentale giocare. Lui ora ha la possibilità di scendere in campo con una certa continuità e le sue prestazioni sono di ottimo livello“.