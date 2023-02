Napoli, Kim in soccorso delle vittime del terremoto: gesto bellissimo

Il difensore centrale del Napoli si è reso protagonista di un gesto speciale nei confronti delle vittime del terremoto in Siria e Turchia Kim è da qualche mese uno dei nuovi idoli del cuore del tifo napoletano. Come testimoniato dal coro che gli è stato dedicato, “Kim-Kim-Kim”. Un ritornello che al Maradona riecheggia in ogni occasione e anche lontano da casa. Il difensore coreano dal canto suo si è integrato in fretta nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti.

Il centrale ex Fenerbahce è diventato rapidamente il leader della difesa meno battuta della Serie A. Quando il Napoli lo ha prelevato in estate, il suo acquisto non ha fatto troppo rumore, pochi mesi più tardi però la società del presidente Aurelio De Laurentiis sta tentando di alzare la clausola presente nel contratto. Clausola che potrebbe rimpiangere se non dovessero esserci novità. Lontano dal terreno di gioco, intanto, Kim si è fatto notare per un gesto di grande generosità.

Napoli, Kim campione di solidarietà: il difensore sud coreano ha donato 75 mila euro per i bambini di Turchia e Siria

Kim Min-Jae si è reso protagonista di un grande gesto di solidarietà nelle ultime ore. Il difensore sud coreano del Napoli, come rivelato attraverso un comunicato dal comitato coreano dell’Unicef e riportato dall’edizione partenopea de ‘la Repubblica’, ha donato 75 mila euro in favore dei bambini colpiti dal terremoto che negli scorsi giorni ha colpito Turchia e Siria.

Un gesto meraviglioso, compiuto dal difensore azzurro, emotivamente molto colpito da quanto successo ed evidentemente partecipe. Il centrale di Spalletti nella scorsa stagione ha giocato proprio in Turchia, nel Fenerbahce, club che lo ha prelevato dal BJ Guoan ad agosto 2021.

Un anno intenso che ha presentato Kim al calcio europeo. Commosso e partecipe della tragedia che ha sconvolto il popolo turco e quello siriano, pertanto, il difensore non ha esitato a far avvertire il suo aiuto e rinnovare il suo affetto. Il bilancio dei morti, come riferito dall’agenzia di stampa turca ‘Anadolou’, è salito intanto a 28 mila morti ma secondo l’Onu è una cifra destinata tragicamente a raddoppiare.