🔴 Il Napoli vince, ma l’annuncio gela tutti: succede dopo la Cremonese

Il Napoli di Spalletti ha vinto il posticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Il club pensa già ai prossimi match di campionato.

Il Napoli capolista continua a vincere e convincere nel campionato di Serie A. Gli azzurri hanno trionfato sulla Cremonese nel posticipo della ventiduesima giornata, un match vinto con un netto 3 a 0. Kvaratskhelia prima (nel giorno del suo compleanno) e Osimhen ed Elmas poi, hanno chiuso la pratica lombarda, vendicando l’eliminazione in Coppa Italia di qualche settimana fa.

Il club azzurro non si ferma e pensa anche al futuro, tra pochi giorni scenderà in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo di Dionisi. Il primato in classifica non è in discussione, ma il club partenopeo vuole continuare la striscia di vittorie e mantenere il primato sulle avversarie, Inter di Simone Inzaghi in primis.

Il match di Sassuolo sarà un ulteriore test in vista della sfida contro l’Eintracht Francoforte, ottavo di finale di Champions League. Gli azzurri hanno la possibilità di fare la storia anche in Europa, consapevoli che una qualificazione porterebbe il Napoli ai Quarti di finale della competizione. Il Napoli vince e convince in campionato e fa ben sperare anche in chiave Champions League, una competizione dove i tifosi possono sognare.

Sassuolo-Napoli, sorprende l’annuncio degli emiliani

Il club emiliano, in vista della sfida del Mapei Stadium contro il Napoli, ha rilasciato un quantomeno curioso avviso ai propri tifosi. Il Sassuolo ha infatti invitato tutti i tifosi a non portare sciarpe, maglie o comunque oggetti di riferimento della squadra ospite, in questo caso quindi il Napoli di Spalletti. Ecco il comunicato ufficiale del club:

“Si ribadisce che in Tribuna Sud potranno acquistare i biglietti esclusivamente i possessori della Sassuolo Card e, per questioni di ordine pubblico e sicurezza, sarà assolutamente vietato l’ingresso di maglie, sciarpe e bandiere della squadra ospite. Si ricorda che il settore in questione è riservato esclusivamente riservato ai tifosi del Sassuolo”. Un comunicato del club che ha fatto scalpore e che ha scatenato qualche polemica.