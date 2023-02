Napoli, annuncio da sogno del club: tifosi in piena estasi

Il Napoli sta ospitando al Diego Armando Maradona la Cremonese con tutto il sostegno della propria tifoserie: le parole di De Laurentiis nel pre-gara.

Il Napoli è sceso in campo da pochi minuti, al Diego Armando Maradona, contro la Cremonese. Quella stessa squadra che in Coppa Italia ha eliminato agli ottavi la squadra di Luciano Spalletti. Stasera gli azzurri vorranno così riscattarsi, oltre che puntare a guadagnare ad ogni costo altri tre punti in classifica di campionato.

Il Napoli, quindi, sta ospitando in casa propria la Cremonese di Davide Ballardini e vorrà innanzitutto riscattare la prestazione giocata e persa qualche settimana fa in Coppa Italia. Dove è anche arrivata l’eliminazione dalla competizione.

Nel pre-partita, in ogni caso, sono arrivate anche le dichiarazioni del vicepresidente azzurro, Edoardo De Laurentiis. Ha parlato proprio dell’eliminazione. Ma il suo riferimento è andato anche a un’altra competizione, in cui il Napoli è ancora totalmente proiettato.

Napoli-Cremonese, la gara ha preso il via e nel pre-partita ha parlato così il vicepresidente De Laurentiis

Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, ha quindi parlato così ai microfoni di ‘Dazn’ nel pre-partita di Napoli-Cremonese. Le sue parole sono andate prima di tutto a fare riferimento a quanto avvenuto qualche settimana fa, il 17 gennaio, contro gli uomini di Davide Ballardini: “Dobbiamo avere rispetto di ogni avversario. L’eliminazione dalla Coppa Italia è una bella ferita, ma è un ricordo che dobbiamo tralasciare”, ha affermato.

Il vicepresidente partenopeo, poi, ha aggiunto: “Le giocheremo tutte al meglio. Come affronteremo la Champions League? Sappiamo che in Champions ci sono squadre più attrezzate e forti di noi, ma noi ce le giocheremo tutte a spada tratta per proseguire il sogno”. In Europa è ancora tutto aperto e possibile. La società ci crede fortemente, così come Luciano Spalletti e la squadra.