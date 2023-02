De Laurentiis sorride: un altro grande risultato, la notizia in queste ore

A poche ore dal match contro la Cremonese arrivano un’ottima notizia per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis

Giornata importantissima per il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri tra poche ore scenderanno in campo contro la Cremonese. Un match che gli azzurri non possono sottovalutare considerano anche che, proprio per mano della Cremonese, è arrivata l’eliminazione dalla Coppa Italia.

De Laurentiis però nel frattempo può sorridere con il Bari. L’altra squadra di proprietà della sua famiglia sta continuando a disputare un campionato positivo in cadetteria. I galletti sono in piena corsa promozione. Al momento occupano uno slot che gli garantirebbe l’accesso ai play-off, ma la promozione diretta dista davvero poche lunghezze. E dalle parti del San Nicola stanno iniziando legittimamente a sognare qualcosa che, visti i pronostici della vigilia, avrebbe davvero del clamoroso.

Oggi è arrivata un’altra vittoria. Walid Cheddira è come al solito il protagonista che regala tre punti fondamentali ai Galletti. Vittoria contro il Cosenza con il risultato di 2-1. Dopo che Esposito ha segnato il primo gol, il Cosenza pareggia con Rispoli, ma poi nella seconda metà del gioco Cheddira segna il gol decisivo che porta il Bari alla vittoria e avvicina di un passettino i Galletti al sogno promozione.

Serie B, De Laurentiis sorride: Bari sempre più in zona promozione

Il Bari sfrutta la meglio il ko di una Reggina sempre più in crisi. I calabresi sono ormai al terzo ko di fila e sono stati raggiunti a quota 39 proprio dai Galletti, i quali agganciano anche il Sudtirol bloccato clamorosamente da un Como che adesso vede la salvezza come possibile. Per il resto sorridono le prime due della classe Frosinone e Genoa e, per quanto riguarda la zona play-off avanzano il Pisa, vittorioso contro la già citata Reggina, il Modena e il Cagliari. Mezzo stop invece per il Parma.

Ecco la classifica di Serie B aggiornata: Frosinone 53, Genoa 43, Reggina 39, Sudtirol 39, Bari 39, Cagliari 35, Palermo 34, Parma 34, Ternana 34, Pisa 34, Modena 34, Ascoli 29, Cittadella 27, Como 27, Venezia 27, Brescia 25, SPAL 24, Perugia 26, Benevento 23, Cosenza 22.