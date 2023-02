Napoli, decisione a sorpresa per la Cremonese: Spalletti ha deciso!

La decisione di Spalletti pare sia arrivata proprio in queste ore. Il tutto riguarda la sfida di stasera che vedrà gli azzurri affrontare la Cremonese di Ballardini.

Manca poco alla sfida che vedrà di fronte il Napoli e la Cremonese, match che mette in palio tre punti importanti per gli azzurri. La corsa Scudetto è ancora lunga, Spalletti è consapevole che essere convinti di avere già il titolo in tasca potrebbe rappresentare un grande errore per tutti. Ecco perché anche contro squadre ampiamente alla portata come la Cremonese serve grande concentrazione. Guai a sottovalutare l’avversario, soprattuto in un momento cosi importante dove gli azzurri sembrano inarrestabili.

Proprio la squadra grigiorossa, tra l’altro, ha battuto i partenopei nella sfida di Coppa Italia, dimostrando anche di poter battere chiunque, a partire dai primi della classe e passando per la Roma, battuta nel turno successivo. C’è, dunque, grande attenzione sul match in programma stasera. L’allenatore degli azzurri sceglierà la migliore formazione possibile, in totale controtendenza rispetto a quanto fatto proprio in Coppa Italia.

Napoli, l’ultima decisione di Spalletti per la Cremonese

Ci si avvicina al match, ed arrivano anche alcune novità riguardo quello che verrà scelto dai due allenatori per la sfida di stasera. C’erano diversi ballottaggi alla vigilia della partita, e ci sono ancora dei nodi da sciogliere in queste ore. C’è, però, un elemento su quale Spalletti pare aver preso una decisione definitiva. Il tridente d’attacco, infatti, sarebbe stato scelto dall’allenatore del Napoli, almeno stando a quanto riportato proprio in questi minuti da ‘Sky Sport’.

Sarà Lozano, infatti, a partire ancora una volta dall’inizio. Fino a qualche ora fa il dubbio c’era e per alcuni la candidatura di Politano sembrava dovesse alla fine avere la meglio. Ma il messicano, riporta l’emittente satellitare, alla fine dovrebbe scendere in campo da titolare per chiudere la zona alta della formazione insieme ad Osimhen e Kvaratskhelia. Lozano sta godendo di grande considerazione da parte di Spalletti, ed anche stasera avrà la possibilità di legittimare la fiducia del suo allenatore.