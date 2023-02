Napoli, salti di gioia per Spalletti e Osimhen: succederà prima della Cremonese

Salti di gioia per Luciano Spalletti e Victor Osimhen che prima di Napoli-Cremonese riceveranno un bel premio

Il Napoli sta disputando una stagione mostruoso e fino a questo momento solo tre squadre in Serie A hanno raccolto dei punti contro i partenopei. Fiorentina e Lecce a inizio stagione, Inter lo scorso 4 gennaio. Un rendimento pauroso, 56 punti conquistati e +13 sul secondo posto. I nerazzurri sembrano la squadra più continua e completa dopo quella di Luciano Spalletti, e il loro cammino è stato positivo anche nelle coppe. Contro la Cremonese, per il Napoli sarà un’altra occasione per aggiungere altri tre punti verso l’obiettivo scudetto, diventato sempre più concreto di settimana in settimana.

I premi individuali conquistati dal Napoli in questi mesi di stagione sono molteplici. Come quelli dedicati al giocatore migliore del mese della Serie A, oppure all’allenatore. Partendo da agosto, infatti, i partenopei si sono tolti parecchie soddisfazioni sotto questo punto di vista. E prima del match con la Cremonese, verranno premiati anche Luciano Spalletti e Victor Osimhen per ciò che hanno fatto durante il mese di gennaio.

Napoli, premio per Spalletti e Osimhen

Luciano Spalletti ha vinto il premio ‘Coach of the month’ e Victor Osimhen quello ‘Player of the month’, entrambi del mese di gennaio. I due riceveranno il premio poco prima del calcio d’inizio di Napoli-Cremonese. Un’altra bella soddisfazione per i partenopei, con il centravanti nigeriano che è il capocannoniere della Serie A pur avendo passato circa un mese ai box per infortunio. Per lui, ben sedici gol in diciassette partite e la possibilità di aumentare queste cifre in modo sensibile anche contro la Cremonese. Già in Coppa Italia era andato vicino al gol in diverse occasioni.

Per Spalletti un gran bel traguardo, per certificare la sua carriera sempre più importante servirebbe la vittoria del campionato. Trofeo che ha già vinto in Russia e che in Italia non ha mai potuto vincere, anche perché le sue squadre non sono mai state -per quanto abbiano avuto un ottimo gioco- delle favorite.