🔴 Napoli, il provvedimento spiazza tutti: l’ufficialità è durissima

Brutte notizie per tutti i tifosi del Napoli. L’ufficialità arrivata da poco è di quelle che spiazzano i supporters azzurri

Tra pochi minuti il Napoli scenderà in campo per il match contro la Cremonese. Una partita che, seppur facile sulla carta, nasconde tantissime insidie. Massima attenzione predicata da Luciano Spalletti, ancora scottato dall’eliminazione che proprio la Cremonese ha inflitto agli azzurri negli ottavi di Coppa Italia.

Il Napoli è quindi pronto a tuffarsi nel match di questa sera del Maradona, desideroso di dare seguito alla vittoria dell’ultima giornata contro lo Spezia di Luca Gotti. Poi sarà la volta di Sassuolo prima di rituffarsi nuovamente nella Champions League dove gli azzurri sono attesi dal match contro l’Eintracht Francoforte, altro avversario da non sottovalutare.

Anche in vista del ritorno delle coppe europee Luciano Spalletti vuole concludere al meglio questo uno-due contro Cremonese e Sassuolo. Anche se, proprio contro i neroverdi, sono arrivate notizie non proprio felici per i tifosi del Napoli che, stando a quanto comunicato dal club neroverde, saranno sottoposti a diverse restrizioni al Mapei Stadium, l’impianto di casa del Sassuolo.

Sassuolo-Napoli, il comunicato che fa discutere da parte dei neroverdi

Il Napoli affronterà la Cremonese questa sera e venerdì prossimo giocherà contro il Sassuolo di Alessio Dionisi al Mapei Stadium. La nota diffusa oggi dal club emiliano riguardo quest’ultima partita sta però generando molte discussioni tra i supporters azzurri. Il Sassuolo ha infatti annunciato, tramite un comunicato ufficiale, che solo i possessori della “Sassuolo Card” potranno acquistare i biglietti per la Tribuna Sud e che per motivi di sicurezza e ordine pubblico, l’ingresso di maglie, sciarpe e bandiere della squadra ospite sarà vietato.

I neroverdi hanno tenuto a specificare che si tratta di un settore riservato ai soli tifosi del Sassuolo. Inoltre, come previsto dal decreto del Ministero degli Interni, il settore ospiti (Tribuna Nord) sarà chiuso e non verranno venduti biglietti per questa zona a persone residenti a Napoli e provincia.