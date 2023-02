“Fallo in attacco di Kvara”: polemica sui social, Ziliani risponde a Marelli

Tante polemiche sui social per il mancato rigore assegnato a Khvicha Kvaratskhelia per fallo di Ferrari: Ziliani risponde a Marelli

Contro la Cremonese, Khvicha Kvaratskhelia ha segnato un gol straordinario che ha sbloccato la partita e si è reso anche protagonista di un altro episodio. Una serpentina in area di rigore e, dopo un contatto con Ferrari, è caduto: per Massimi niente rigore. L’attaccante georgiano ha continuato a giocare dopo varie proteste. Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, ha detto la sua definendolo “fallo in attacco di Kvara”. Questo ha portato a delle risate in studio dei presenti, come Ciro Ferrara e Andrea Barzagli: “Fallo in attacco mi sembra un po’ eccessivo…”.

Sono sorte diverse polemiche per l’arbitraggio di Massimi, che ha mancato anche di espellere Vasquez per doppia ammonizione. I tifosi del Napoli hanno riproposto su Twitter il video del parere di Marelli, contrariati per l’opinione dell’ex arbitro. Un video che è stato citato anche da Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano.

Napoli-Cremonese, la risposta di Ziliani a Marelli

Paolo Ziliani, giornalista, ha postato un tweet citando il video del parere di Luca Marelli sull’episodio con Kvaratskhelia e Ferrari protagonisti: “Kvara, molto vicino a essere un fuoriclasse, sposta il pallone col sinistro mandando fuori tempo il difensore. Non riesce nemmeno a vedere questo, eppure l’attaccante georgiano gioca in Italia da 7 mesi. Possibile non accorgersi che fa questa giocata?”. In effetti, l’attaccante del Napoli non è nuovo a queste giocate che mettono molto in difficoltà i difensori avversari. Massimi ha visto il contatto da vicino e ha valutato che per lui non ci fossero né gli estremi per il rigore, né per il fallo in attacco.

Non riesce nemmeno a vedere che #Kvaratskhelia, che è molto vicino all’essere un fuoriclasse, sposta come spesso fa il pallone col piede sinistro rubando un tempo di gioco al difensore. Solo che Kvara gioca da noi da 7 mesi, possibile non sapere che lui fa queste giocate? https://t.co/498HEvPwB5 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 13, 2023

Una decisione che comunque non ha influito sul risultato finale, che ha visto il Napoli vincere 3-0 grazie anche ai gol di Osimhen ed Elmas, subentrato nel secondo tempo. L’obiettivo scudetto è sempre più vicino, i 59 punti in classifica sono il terzo miglior rendimento della storia della Serie A dopo i 60 punti dell’Inter 2006/07 e della Juventus nel 2018/19.