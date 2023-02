❌ Occhio Napoli, ufficiale la tegola: il top dovrà saltare il big match

Napoli, occhio alle brutte notizie che adesso diventano ufficiali: il top player dovrà saltare il big match, la tegola è pesantissima.

Continua a volare in alto, il Napoli di Luciano Spalletti. Archiviata anche la pratica Cremonese, con un 3-0 che è stato l’ennesimo segnale inviato al campionato. Gli azzurri non ne vogliono assolutamente sapere di rallentare, continuando a mettere pressione sulle spalle di chi prova utopicamente ad inseguire. L’Inter è a meno sedici punti, in attesa di scendere in campo questa sera a Marassi contro la Sampdoria dell’ex Dejan Stankovic.

Nel mentre, il Napoli volge già lo sguardo ai prossimi impegni. Sin dalla gara di venerdì sera contro il Sassuolo, il calendario degli azzurri tornerà a farsi davvero fitto. E tra meno di una settimana, si tornerà in campo anche in Champions League, dove gli uomini allenati e guidati da Luciano Spalletti sfideranno L’Eintracht in quel di Francoforte. E poi, dopo ci saranno ancora tanti impegni difficili per i partenopei, sino alla gara dell’11 marzo, al Maradona, contro la lanciatissima Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Occhio Napoli, stagione finita per il top di Gasperini: l’Atalanta lo perde per la gara del Maradona

Atalanta che, però, torna a fare i conti con la sfortuna e con gli acciacchi fisici. Come era nell’aria ormai da qualche giorno, la stagione è ufficialmente finita per Hans Hateboer. A comunicarlo è proprio la società bergamasca, attraverso una breve nota: “Atalanta B.C. comunica che oggi, lunedì 13 febbraio, Hans Hateboer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. L’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo”.

Il terzino di Gasperini era tornato tra i top del nostro campionato, ma per lui la stagione è ormai andata. Salterà tutta la seconda parte di stagione degli orobici, compresa la gara di ritorno con il Napoli in programma l’11 marzo. Una brutta notizia per Gasp, che perde pezzi in vista di una lotta Champions che si preannuncia davvero spietata e tutt’altro che scritta.