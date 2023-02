“La Champions e De Laurentiis…”: Napoli, Di Lorenzo svela tutto

Dopo Napoli-Cremonese, il capitano Di Lorenzo in diretta tv non si nasconde e parla a ruota libera di Champions League, De Laurentiis, Spalletti… e molto altro.

È suo l’assist che ha propiziato la terza e ultime rete messa a segno da Eljif Elmas in Napoli-Cremonese. Un tris azzurro ha chiuso la partita andata di scena allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ e gli azzurri guidati da Luciano Spalletti hanno collezionato il nono successo casalingo consecutivo, in stagione. Dicevamo, l’assist. Il passaggio vincente l’ha realizzato il capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo.

Il terzino del Napoli è divenuto in questa stagione più che mai il principale riferimento azzurro. La squadra lo riconosce come leader dello spogliatoio, sebbene di personalità ce ne siano tante e nessuna prevarica sulle altre. Il contributo che dà Di Lorenzo alla squadra è notevole sia in campo che fuori, e infatti la società è propensa a offrirgli un contratto che possa legarlo a vita al club partenopeo.

Al termine di Napoli-Cremonese, intervistato in mixed zone il difensore ha fatto il punto della situazione sulla stagione che sta vivendo col resto dei compagni di squadra, confermando l’importanza di essere seguiti da un tecnico di esperienza come Luciano Spalletti.

Napoli, Di Lorenzo: “Il nostro segreto è il lavoro con Spalletti”

“Il nostro segreto è il lavoro”, ha affermato Di Lorenzo. Poi il capitano ha proseguito: “La domenica mettiamo in campo i frutti del lavoro che svolgiamo in settimana in allenamento. Dobbiamo proseguire così. La crescita mia è stata favorita da Spalletti ma lo stesso vale anche per la squadra. Personalmente il suo impatto è stato significativo sia come giocatore che come persona. Devo continuare su questa scia. La mia posizione in campo dipende dall’avversario,. tendiamo ad accentrarci per avere gli esterni larghi”.

Il difensore non dimentica gli impegni di Champions League e conclude a tale riguardo: “Al Francoforte penseremo a tempo debito, quando la sfida sarà vicina. Il nostro obiettivo è fare bene. Ci troveremo di fronte una squadra che sta facendo un buon campionato. Proveremo a passare il turno dando il nostro meglio. De Laurentiis? Noi lo sentiamo vicino, il presidente è contento di questa stagione. Andiamo avanti, come dice lui”.