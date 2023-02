“Kvaratskhelia mi ricorda lui…”: Napoli, Spalletti e il paragone pazzesco

Il tecnico del Napoli si lascia andare a una considerazione su Kvaratskhelia molto interessante e un paragone davvero incredibile.

Luciano Spalletti è innamorato del suo Napoli. Difficile provare un sentimento diverso dinanzi a una squadra che continua ad accumulare punti e lo fa in modo convincente. È quanto accaduto anche domenica sera, al termine del 22esimo turno del campionato di Serie A, in occasione della sfida interna contro la Cremonese. Un gol di Kvaratskhelia nel giorno del suo compleanno, uno di Osimhen e il terzo di Elmas hanno confezionato un perfetto 3-0 in favore della squadra di casa.

Così è arrivata la nona vittoria consecutiva sul campo di Fuorigrotta. Numeri da capogiro, che incoronano una stagione impeccabile. Alla stessa si aggiungerà la prossima settimana l’adrenalina della Champions League. La formazione di Luciano Spalletti disputerà l’andata degli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte proprio in Germania.

Nell’attesa, il tecnico azzurro quest’oggi è stato a Roma presso la sede del CONI in occasione del premio dedicato ad Andrea Fortunato, ex calciatore di Genoa e Juventus, stroncato dalla leucemia a soli 24 anni.

Napoli, Spalletti incorona Kvaratskhelia: “Lui come Salah”

Il tecnico è stato il grande protagonista, dopo aver ricevuto ieri in campo anche il riconoscimento come miglior allenatore in Serie A nel mese di gennaio. Spalletti è intervenuto soffermandosi sul georgiano Kvaratskhelia, il quale alla prima stagione in Italia si sta già convertendo in uno dei calciatori migliori d’Europa. L’allenatore esprime nei suoi riguardi parole di grande stima: “Ha sensibilità nel dribbling, nell’accarezzare la palla. Kvaratskhelia realizzi finte così difficili da cui difendersi”.

Avendo avuto a disposizione grandissimi calciatori nelle sue esperienze professionali precedenti, il toscano Spalletti ha potuto anche fare un paragone. Lo ha fatto con Momo Salah, oggi 30enne attaccante del Liverpool, il quale in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina e Roma: “Salah ha questa qualità nello stretto e una finalizzazione così precisa simile a Kvaratskhelia. Nemmeno l’egiziano sentiva pressioni. Lui si vede che è un ragazzo tranquillo. Il georgiano avrà un grandissimo futuro”.