🎉 Napoli-Kvaratskhelia, che sorpresa con la Cremonese: tifosi già in delirio

C’è una scelta inaspettata in vista di Napoli-Cremonese e riguarda il georgiano Kvaratskhelia: i tifosi sono già soddisfatti per quanto accadrà.

Il Napoli accoglie la Cremonese allo Stadio Diego Armando Maradona per la 22esima sfida del campionato di Serie A. L’ultimo incontro è avvenuto a inizio gennaio agli ottavi di finale di Coppa Italia. Nell’occasione l’allenatore Davide Ballardini era all’esordio sulla panchina grigiorossa, portando i suoi al successo ai calci di rigore.

La situazione sarà del tutto diversa, perché il Napoli in campionato non conosce ostacoli. Li valica e affronta dimostrando sempre un gioco davvero irrefrenabile ed interessante. Ciò che stupisce è la capacità di cambiare anche gli interpreti in campo e riuscire comunque a non stravolgere il modo di stare in campo né i risultati.

È possibile che il tecnico Luciano Spalletti pensi a delle rotazioni in campionato perché il prossimo 21 febbraio si terrà l’andata degli ottavi di finale di Champions League in Germania contro l’Eintracht Francoforte, e in tal senso giungono le prime indiscrezioni.

Napoli-Cremonese, notizia speciale per Khvicha Kvaratskhelia

Il 12 febbraio, il giorno di Napoli-Cremonese, sarà davvero speciale per Khvicha Kvaratskhelia. Ad oggi si tratta dell’attaccate georgiano più giovane ad andare in doppia cifra per ciò che concerne sia assist che goal in Europa, ovvero rispettivamente 12 e 10 in tutte le competizioni. Ciò basta a dare l’idea di quanto sia importante il suo contributo per la società partenopea e per tutto lo spogliatoio azzurro.

Difficile che Luciano Spalletti lo lasci in panchina in occasione della sfida di domenica sera, anche perché Kvaratskhelia vorrà festeggiare col pubblico di casa un evento davvero importante: sarà il suo compleanno, il primo in maglia azzurra. Il georgiano compirà 22 anni e sicuramente vorrà prendersi l’abbraccio del Maradona e farsi un regalo, che sia un gol, un assist o meglio ancora… un’altra vittoria.