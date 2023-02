Napoli, doccia gelata dopo la Cremonese: ufficialità durissima

Il Napoli di Luciano Spalletti ha sconfitto anche la Cremonese di Ballardini, ma per i tifosi azzurri c’è stata comunque una doccia gelata.

Dopo la vittoria di domenica scorsa al Picco contro lo Spezia di Luca Gotti, il Napoli ha battuto ieri sera allo Stadio Diego Armando Maradona la Cremonese di Davide Ballardini con il risultato netto di 3-0.

I marcatori della squadra guidata da Luciano Spalletti sono stati Kvaratskhelia, Victor Osimhen ed Elmas, anche se la Cremonese, soprattutto nel primo tempo, ha fatto penare un po’ gli azzurri. Il Napoli, al netto della rete siglata dal georginao, ha infatti faticato a trovare il ritmo giusto per far girare la palla.

Tra le fila partenopee c’è stato di fatto qualche errore in più nell’impostazione del gioco. Tuttavia, vista anche la troppa superiorità tecnica rispetto alla Cremonese di Davide Ballardini, il Napoli è riuscito a portare a casa tre punti fondanmentali. Gli azzurri, di fatto, hanno blindato ancora di più il proprio primato in classifica. In attesa del match dell’Inter di Simone Inzaghi di questa sera allo Stadio Marassi contro la Sampdoria di Dejan Stankovic, infatti, gli azzurri hanno ben 16 punti in più sul secondo posto.

Napoli, doccia gelata per i tifosi azzurri: la Questura ha sanzionato 6 persone per la violazione del regolamento d’uso

Ma per i tifosi azzurri, oltre all’ennesimo successo della loro squadra del cuore, bisogna registrare anche delle brutte notizie. La stessa Questura di Napoli, infatti, ha comunicato che ha sanzionato 6 persone per aver violato il regolamento d’uso all’interno dello Stadio Diego Armando Maradona.

Una di queste persone ha subito una sanzione per aver superato il tornello insieme ad un altro spettatore. I restanti 5 cinque individui, invece, erano in possesso di sostanze stupefacenti.Queste ultime sono state anche sanzionate anche dal punto di vista amministrativo.