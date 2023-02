“Riportiamo lo scudetto”: Napoli, il presidente di un’altra squadra suona la carica

Il Napoli è sempre più favorito per la vittoria dello scudetto e anche un presidente di Serie A applaude alla stagione degli azzurri.

“Bellissimo Napoli con Kvara che festeggia alla grande il compleanno, Osimhen sempre più capocannoniere ed Elmas che mette il sigillo sulla partita. Avanti così!”, ha commentato su Twitter Aurelio De Laurentiis al termine di Napoli-Cremonese. Dallo Stadio Diego Armando Maradona ma anche da lontano, quando capita per impegni cinematografici, il patron azzurro è al settimo cielo per quanto sta dimostrando la sua squadra in Serie A e in campo internazionale.

Dopo il successo ottenuto contro la Cremonese di Davide Ballardini, il Napoli ha confermato il suo primato in classifica con grande distacco dalle concorrenti. Sebbene la scaramanzia ma soprattutto la matematica impedisca di pronunciarsi in modo troppo diretto, il Napoli non può più nascondersi: è la candidata unica alla vittoria del campionato in stagione.

Se mancano le parole, allora ci sono i gesti. Il tecnico Luciano Spalletti ne ha fatto uno eloquente quest’oggi, che non è sfuggito agli occhi più attenti e osservatori, che l’hanno da subito riferito.

Napoli, Iervolino fa il tifo: “Riportiamo lo scudetto al Sud”

Presso la Sala d’Onore del CONI quest’oggi si è tenuta la cerimonia di premiazione del “Premio Andrea Fortunato”. Vi ha partecipato innanzitutto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, che si è anche espresso pubblicamente, poi la parola è passata agli altri ospiti, fra i quali Danilo Iervolino, presidente della Salernitana.

Intervenuto al Foro Italico, l’imprenditore napoletano ha dedicato una parentesi anche alla squadra della sua città, affermando: “Sono presidente di un club di calcio, ma anche napoletano e uomo del Sud. Quindi sono contento di vedere Luciano Spalletti e il Napoli. Quest’anno ci auguriamo di riportare lo scudetto al Sud”. La reazione del tecnico azzurro è stata quella di applaudire con un grande sorriso e soddisfazione. La felicità non si può di certo occultare.