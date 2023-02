“Spalletti bravo, ma il totem è…”: Pioli svela la sua guida in Europa

Arrivano le parole dell’allenatore del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida con il Tottenham per gli ottavi di Champions League

Il Milan affronterà domani il Tottenham nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. I rossoneri vivono un momento negativo, nonostante la vittoria venerdì scorso contro il Torino per 1-0. Servirà la versione migliore della squadra di Stefano Pioli per vincere la partita e mettersi in una buona posizione in vista del ritorno. Non sarà semplice, perché gli Spurs sono forti e perché di fronte c’è un maestro come Antonio Conte, alla ricerca di una consacrazione fuori dai confini nazionali.

Oltre a quelli delle tre squadre della Serie A, agli ottavi di Champions ci sono anche altri allenatori italiani come appunto Conte, ma anche Ancelotti. Il suo Real Madrid ha vinto il Mondiale per Club per la 5^ volta nella sua storia che si sommano alle 3 Coppe Intercontinentali degli anni precedenti. E Pioli ha parlato in conferenza stampa proprio della bravura degli allenatori italiani presenti in Champions.

Milan, gli elogi di Pioli agli allenatori italiani

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Tottenham: “Ci sono tantissimi bravi allenatori, la scuola è buona e ha delle caratteristiche importanti. Spalletti, Conte sono bravi, ma Ancelotti è un totem”. Un riferimento chiaro alle vittorie in giro per l’Europa di Ancelotti, con il Milan, certo, ma anche con il Real Madrid, e i vari campionati vinti anche in Francia, Germania e Inghilterra. Ogni allenatore presente in Europa a questo punto è un totem a modo suo, ma è chiaro che quando si parla di Champions League, è inevitabile parlare anche delle vittorie di Carlo Ancelotti.

Il Milan si presenta alla sfida con il Tottenham con l’obiettivo di portare a casa la vittoria e probabilmente lo farà di nuovo con la difesa a tre e due trequartisti. Deciso anche il ruolo definitivo di De Ketelaere: “Trequartista partendo da destra”. Ha dichiarato Pioli in conferenza. Niente scherzi stavolta, gioca Leao come col Torino a sostegno di Olivier Giroud. Recuperati Tomori e Bennacer.