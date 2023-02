😮 Napoli, notizia sicura su Kvaratskhelia: annuncio per i tifosi

Il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato del futuro dell’attaccante del Napoli Kvaratskhelia nel corso de ‘Il Processo’ di ieri su ‘7 Gold’

Khvicha Kvaratskhelia sta dimostrando qualità indiscutibili in questa sua prima stagione al Napoli. L’attaccante georgiano non è mai rimasto a secco per più di tre partite. Nelle ultime quattro alle quali ha preso parte (Juventus, Roma, Spezia e Cremonese mentre ha saltato il derby con la Salernitana a causa dell’influenza) ha segnato tre volte.

Il suo rendimento rimane dunque altissimo e Luciano Spalletti ringrazia. Perché l’ex Rubin Kazan ha messo a referto fin qui pure nove assist in Serie A, risultando ad oggi il più prolifico sotto questo aspetto finora, come testimoniano i dati offerti dalla Lega Serie A (alle sue spalle Sergej Milinkovic-Savic con otto). A questi numeri, il numero 77 ha aggiunto altri due gol e tre assist in Champions League. in Europa, l’interesse nei suoi confronti è lievitato. Per questo il suo futuro tiene banco e a parlarne è stato adesso pure Paolo Bargiggia.

Calciomercato Napoli, Bargiggia: “Kvaratskhelia resta anche senza rinnovo ma l’intenzione è quello di allungare il contratto con un adeguamento”

Khvicha Kvaratskhelia è uno dei pezzi pregiati dello strabordante Napoli di Luciano Spalletti. Qualche piccola perplessità sul suo futuro è data dall’ingaggio. Il calciatore, infatti, la scorsa estate ha firmato un contratto da 1.2 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che, per quanto ha fatto fino a questo momento, appare bassa per un giocatore delle sue caratteristiche.

Sulla situazione, pertanto, è intervenuto pure Paolo Bargiggia. Il giornalista ne ha parlato durante ‘Il Processo’, in onda su ‘7 Gold’. “Il Napoli non ha nessuna intenzione di venderlo. Il club di De Laurentiis, al contrario, tenterà di allungargli il contratto per un’altra stagione con un adeguamento economico che rispetti in ogni caso il tetto d’ingaggio fissato. Se non si dovesse trovare un’intesa in merito a questo punto, Kvaratskhelia resterebbe comunque un altro anno nella formazione partenopea e potrebbe poi essere ceduto nel 2024 qualora dovesse continuare a far così bene”.

Secondo le notizie dello scorso fine settimana, come ha informato pure ‘La Gazzetta dello Sport’, l’intenzione di De Laurentiis è quella di portare l’ingaggio dell’attaccante georgiano a 2.5 milioni di euro a stagione. Cifra che sembra trovare d’accordo pure Bargiggia.