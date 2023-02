🔴 Napoli, piomba il Real Madrid! Cosa farà De Laurentiis? Tifosi preoccupati

I tifosi del Napoli drizzano le antenne. C’è preoccupazione per l’interesse del Real Madrid, uno dei titolari azzurri è nel mirino degli spagnoli.Â

Il Napoli sta facendo impazzire i suoi tifosi. Una stagione giocata al massimo, con un vantaggio che ad oggi è enorme sulla seconda in classifica. Ieri l’Inter ha mancato l’appuntamento con la vittoria, permettendo agli azzurri di mantenere una voragine alle proprie spalle. Ora c’è anche la Champions, con la partita contro l’Eintracht che sta già catalizzando l’attenzione anche se prima toccherà affrontare il Sassuolo, sfida non particolarmente semplice visto che i neroverdi hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, come fatto contro il Milan.

A Spalletti l’arduo compito di tenere i suoi giocatori con i piedi per terra. In campionato il vantaggio è sicuramente largo, ma non bisognerà abbassare la guardia per nessuna ragione al mondo. L’allenatore vuole centrare quello che sarebbe un successo storico, ovvero la vittoria del terzo Scudetto. Ad oggi la meta non è un più un miraggio, ma basta dilapidare quanto costruito fino a questo momento sarebbe un vero e proprio suicidio, e non bisognerà dare spazio a nessuno di rientrare nella corsa Scudetto.

Napoli, tifosi preoccupati: il Real Madrid guarda ad un titolare azzurro

Tra i fautori di questa grande stagione del Napoli c’è anche un giovane talento arrivato all’ombra del Vesuvio la scorsa estate. Kvicha Kvarataskhelia ha sorpreso davvero tutti, diventando in breve tempo un vero e proprio beniamino della piazza partenopea. Talento purissimo, numeri straordinari ed incisività sotto porta. Un giocatore che riesce a trovare la via del gol ma che è anche in grado di mandare i compagni in porta, e ne sa qualcosa Victor Osimhen.

Proprio queste qualità hanno attirato l’attenzione di diversi top club europei. Secondo quanto riportato da ‘Cadena Ser’, tra le squadre pronte ad approfondire la conoscenza di Kvara c’è anche il Real Madrid. I blancos puntano ad un colpo importante la prossima estate, ed il nome in cima alla lista è quello di Bellingham del Borussia Dortmund. Qualora, però, gli spagnoli non dovessero riuscire a portare il talento inglese a Madrid, il secondo della lista sarebbe proprio il georgiano del Napoli. C’è anche il Newcastle sul giocatore, ma il Real godrebbe del gradimento dello stesso Kvicha. Cosa farebbe De Laurentiis qualora arrivasse sul suo tavolo un’offerta importante dalla Spagna? Questo preoccupa, e non poco, i tifosi napoletani.