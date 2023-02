👀 Napoli, avvertimento in diretta verso la Champions: ecco il vero asso dell’Eintracht

La rivelazione arriva ad una settimana dalla sfida che il Napoli dovrà giocare in Champions League, e riguarda gli avversari dell’Eintracht Francoforte.

Il Napoli si prepara alla prossima sfida di Champions League. Gli ottavi di finale vedranno gli azzurri impegnati contro l’Eintracht Francoforte in un match molto particolare dove servirà tenere i nervi saldi, soprattutto per riuscire a centrare un obiettivo importante come quello di passare il turno ed approdare ai quarti di finale. Sarebbe un successo non soltanto in termini sportivi, visto che anche il club avrebbe degli introiti economici considerevoli riuscendo a conquistare il pass per i quarti di finale. Ecco perchè Spalletti è chiamato a mettere in campo tutte le forze migliori, soprattutto nella prima e complicata delle due partite, in trasferta a Francoforte.

La squadra tedesca non si può certo dire sia la stessa dello scorso anno. Sono cambiate diverse cose, ed anche quest’anno sembra evidente che non ci sia la stessa verve che lo scorso anno ha portato anche alla vittoria dell’Europa League. Attualmente l’Eintracht è sesta in classifica, a soli due punti dalla quarta in classifica, il Friburgo, primo posto accessibile per confermare la presenze in Champions League anche il prossimo anno. E’ infatti, questo, senza dubbio, l’obiettivo principale per i tedeschi da qui al termine della stagione.

Napoli, l’arma principale dell’Eintracht: rivelazione in diretta

Non sarà di sicuro una passeggiata di salute. Se è vero che l’Eintracht non sembra più la squadra solida e cinica dello scorso anno (l’ultima sconfitta contro il Colonia ha evidenziato ancora problemi), è anche vero che resta una compagine temibile contro la quale bisognerà presentarsi con grande attenzione. Pietro Nicolodi, giornalista di ‘Sky Sport’, ha parlato proprio della prossima avversaria del Napoli in Champions, riuscendo a dare anche diverse chiavi di lettura molto particolari.

“Il Napoli deve fare attenzione. Se non prendi sul serio l’appuntamento, rischi di fare una figuraccia”, ha detto Nicolodi ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’. “È reduce da una stagione leggendaria e sono ben attrezzati in tutti i reparti. […] Il giocatore chiave della squadra è Djibril Sow, che quando sta bene cambia da solo le partite dell’Eintracht”, ha detto ancora Nicolodi. “Poi c’è uno come Gotze, oltre Kolo Muani che è il vero asso del Francoforte, che segna e fa tanti assist: lo venderanno a peso d’oro”, le parole del giornalista di ‘Sky Sport’ ed esperto di calcio tedesco.