“Sai che non si fa…”: Napoli, un inedito De Laurentiis al Maradona | VIDEO

Aurelio De Laurentiis era allo stadio Maradona in occasione di Napoli-Cremonese e spunta un video con dei ragazzi che l’avvistano in tribuna.

Il momento magico del Napoli praticamente va avanti da inizio stagione. La squadra di Luciano Spalletti non ha mai incespicato, ma fin dal principio si è imposta con autorevolezza sulle rivali. È difficile mantenere l’entusiasmo a bada, soprattutto considerando i risultati delle dirette avversarie. La più concreta sembrava essere l’Inter, ma la formazione di Simone Inzaghi ha pareggiato contro la Sampdoria e gli azzurri si ritrovano attualmente a +15 punti in classifica.

Anche l’entusiasmo sull’operato del presidente Aurelio De Laurentiis è più vivo che mai. In passato non sono mancate differenze di idee fra il patron partenopeo e il tifo azzurro, ma il progetto del produttore cinematografico sta dando i suoi risultati più importanti e sembra essere pace fatta.

Nelle ultime settimane, gli impegni di De Laurentiis gli stanno permettendo di seguire la squadra da vicino, allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ e più volte il presidente è stato protagonista di simpatici siparietti con i vari tifosi.

Napoli-Cremonese, il siparietto dei tifosi con De Laurentiis sugli spalti

Fra questi uno si sta diffondendo sui social nelle ultime ore. Circola un video del patron Aurelio De Laurentiis in tribuna durante Napoli-Cremonese, mentre approccia con dei giovani tifosi che gli si avvicinano per scattarsi delle foto insieme e stringere la mano al numero uno del Napoli. Al termine del match, infatti, De Laurentiis è stato applaudito e i ragazzi di cui sopra gli hanno chiesto di scattare delle foto.

Sorridendo il presidente ha risposto loro: “Lo sai che dopo il Covid non si fa più?”, riferendosi al gesto di stringere la mano. Pronta la risposta dei tifosi, che non si perdono d’animo: “Ma il gomito sì…”. E allora ecco De Laurentiis avvicinarsi a ciascuno di loro per scambiarsi… il gomito. Un momento simpatico dopo una serata davvero esaltante, terminata con la tripletta azzurra a firma di Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas.