😮 Kvaratshelia, spunta una frase di Salah che sorprende i napoletani

Il Napoli si gode i propri giocatori, tra questi anche e soprattutto Kvaratskhelia: spunta una frase di Salah che rivela un retroscena.

Il Napoli sta dimostrando di essere, se ancora ce ne fosse bisogno, una vera e propria macchina da gol. Primo fra tutti con il senso del gol è sicuramente Victor Osimhen, anche capocannoniere in Serie A. Ma non è l’unico. Anche Kvicha Kvaratskhelia si è distinto parecchio sotto questo punto di vista. Spunta anche una frase di Salah che a questo proposito fa sorridere i napoletani.

Il gruppo di Luciano Spalletti non smette di stupire, per gioco e senso del gol. Le reti continuano ad arrivare in maniera costante e proprio questo fattore risulta imprescindibile al fine delle vittorie e di tutti i punti guadagnati fin qui.

Il distacco in classifica di Serie A è netto. Attualmente, infatti, gli azzurri sono a +15 sull’Inter seconda. Ma le altre big di campionato hanno comunque dimostrato di non essere in grado in questa stagione di impensierire questo Napoli. C’è poi un retroscena che fa sorridere i sostenitori azzurri. Protagonisti involontariamente sono Salah e proprio Kvaratskhelia.

Napoli, Kvaratskhelia elogiato da Spalletti: spunta una frase di Salah che stupisce i napoletani

In occasione del premio dedicato ad Andrea Fortunato, al salone del CONI, solamente ieri Luciano Spalletti aveva dichiarato sul georgiano: “Kvaratskhelia ha questa sensibilità nel dribbling. Nell’accarezzare la palla e nel portare quelle finte tra le quali è così difficile difendersi. Forse è Salah uno di quelli che aveva questa qualità nello stretto. E questa finalizzazione così precisa“.

E proprio in merito a questo discorso è tornata alla mente una frase dello stesso Salah. Dichiarata non molto tempo fa e riportata quest’oggi dal ‘Corriere del Mezzogiorno’: “Sono nato con il gol nel sangue, ma ho dovuto lavorare duramente. Ai tempi della Roma ho lavorato molto con Spalletti sul gol. Quasi tutti i giorni dopo l’allenamento andavo in un campo dove eravamo solo noi due a esercitarci, esercitarci, esercitarci”. Il riferimento fatto dal mister, proprio tirando in ballo Kvaratskhelia, non è dunque arrivato per caso. Ma anzi assume anche più valore. Perché se l’attaccante del Liverpool è diventato un goleador è stato anche e soprattutto per merito di chi oggi allena il georgiano.