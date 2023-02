🌋 Napoli, un azzurro si è appena fatto un tatuaggio incredibile

Il calciatore del Napoli ha celebrato il suo amore nei confronti del Napoli e della cittĂ con qualche ora di anticipo rispetto a San Valentino

In estate potrebbe essere uno dei sacrificati del Napoli, intanto, Hirving Lozano ha rinnovato il suo amore alla cittĂ e alla squadra azzurra. Il calciatore messicano ha un contratto in scadenza a giugno 2024, data che in estate porterĂ inevitabilmente a compiere delle riflessioni sul suo conto alla societĂ del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il calciatore in questa stagione ha segnato quattro reti e firmato tre assist fino a questo momento. L’ultima rete è arrivata però l’8 novembre, quando ha aperto i giochi nella sfida contro l’Empoli e ha poi firmato l’assist per il raddoppio di Piotr Zielinski. Il giocatore davanti a sé ha ancora un po’ di mesi per migliorare i suoi numeri. Il tatuaggio appena realizzato però dice tanto sul suo legame con i colori e la piazza.

Napoli, nuovo tatuaggio per Hirving Lozano: il messicano ha realizzato un tatuaggio con una raffigurazione del Vesuvio

Il tatuatore Enzo Brandi ha pubblicato sui social alcune foto che lo ritraggono insieme a Hirving Lozano. L’attaccante di Luciano Spalletti, come si può vedere dagli scatti, che raffigurano i due, ha realizzato un nuovo tatuaggio nelle scorse ore.

Nel post del tatuatore napoletano, corredato da un messaggio breve ma incisivo (“Forza Napoli Sempre”), si vede Lozano con il torso nudo durante la realizzazione del nuovo ‘disegno’ per la sua pelle. Il calciatore ha scelto di incidere sul suo corpo un pezzo di Napoli, il Vesuvio.

Il vulcano farà ora parte per sempre della vita del calciatore, che accanto ad esso ha aggiunto un altro simbolo eloquente teso a raffigurare un’altra tappa della sua carriera. Di fianco, infatti, è presente un mulino a vento, tradizionale dell’Olanda. Prima del suo trasferimento al Napoli, avvenuto ad agosto 2019, il 27enne di Mexico City ha giocato per due stagioni nel PSV. Con la compagine di Eindhoven, Lozano ha collezionato 79 partite e 40 reti. Con gli azzurri è invece arrivato a 140 gare nelle quali ha messo il sigillo su 30 centri. Si trova soltanto a 9 gare dalle 149 volte nelle quali ha rappresentato il Pachuca, club messicano con cui finora è sceso in campo per un numero di partite superiori.