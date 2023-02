Sassuolo-Napoli, la notizia a sorpresa è una manna: Spalletti gongola

Il Napoli, dopo aver vinto contro la Cremonese alla 22^ giornata, se la vedrà con il Sassuolo venerdì al Mapei Stadium: che bella risposta da parte dei tifosi.

Il Napoli si prepara ad approdare al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo. La sfida andrà in scena venerdì 17 febbraio, alle ore 20:45, e gli azzurri ce la metteranno tutta per conquistare un’altra vittoria dopo quella ottenuta contro la Cremonese. C’è poi anche una risposta arrivata da parte dei tifosi che sta sorprendendo.

Il Napoli, dopo aver vinto in casa contro la Cremonese spinto da tutto l’entusiasmo dei tifosi accorsi in massa allo Stadio Diego Armando Maradona, si prepara per affrontare una trasferta con il prossimo fine settimana.

Ci sarà infatti in programma, per la serata di venerdì, la gara contro il Sassuolo e per l’occasione non mancherà il sostegno al Mapei Stadium. L’azzurro ci sarà eccome, riferisce ‘La Repubblica’. Ecco quanti tifosi sono quindi attesi a Reggio Emilia per dare la spinta alla squadra verso l’ottenimento di altri punti preziosi da aggiungere al proprio percorso in questa stagione.

Napoli, che calore da parte dei tifosi! Pronti a spostarsi in massa al Mapei Stadium contro il Sassuolo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di ‘La Repubblica’: “La Tribuna Sud del Mapei Stadium è come se fosse una delle curve del Maradona e quindi rappresenta lo zoccolo duro della passione neroverde. L’ingresso è riservato solo ai possessori della Sassuolo Card”. Ma ciò non toglie che i tifosi partenopei potranno essere presenti a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Viene infatti aggiunto: “Insomma, l’azzurro del Napoli ci sarà. Eccome se ci sarà”. “Nel resto del Mapei Stadium – si legge ancora – ci saranno tantissimi i tifosi partenopei tra la tribuna Est e Ovest. Si parla infatti addirittura di 9 mila sostenitori su una capienza effettiva di 17 mila posti”. L’entusiasmo è alle stelle e i tifosi vogliono far sentire tutta la propria vicinanza al gruppo guidato da Luciano Spalletti.