😮 Napoli, De Laurentiis ha un motivo in più per gioire: colpo di scena

Il Napoli non smette di stupire, con i risultati sul campo e non solamente: un dato in particolare fa gioire Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli continua a stupire e a far gioire i propri tifosi. Il distacco dall’Inter, attualmente seconda, è di 15 punti e la squadra di Luciano Spalletti, man mano che la stagione procede, sta comprendendo di non avere rivali in Serie A. C’è poi anche un altro dato che stupisce e che rende felice Aurelio De Laurentiis. I tifosi hanno apprezzato l’iniziativa e hanno mostrato la propria vicinanza alla squadra.

L’entusiasmo generato da questo Napoli, in città e non solamente, è ormai alle stelle. C’è anche chi, sfidando la scaramanzia, ha deciso di tatuare su di sé il terzo Scudetto per cui gli azzurri stanno lottando in solitaria nel corso di questa stagione. Il gruppo di Luciano Spalletti sta, infatti, mettendo in campo tutte le sue qualità a suon di gol e di vittorie.

Anche per la 22^ giornata di Serie A è arrivata una vittoria certamente importante. Quella contro la Cremonese, ottenuta grazie ai gol di Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas. E proprio nel corso di questa gara allo Stadio Diego Armando Maradona, i giocatori azzurri hanno indossato una maglia molto particolare che sta dando soddisfazioni ad Aurelio De Laurentiis.

Napoli, che dati per la maglia di San Valentino! De Laurentiis gioisce per l’intuizione

Proprio oggi, nella giornata dedicata all’amore in onore di San Valentino, è arrivato un dato in casa Napoli che fa gioire prima di tutto il suo presidente, Aurelio De Laurentiis. Il club partenopeo è ormai solito scendere in campo, nel corso delle varie stagioni, con maglie particolari e di edizione limitata.

Un po’ come accaduto appunto anche in occasione di San Valentino, con la divisa indossata contro la Cremonese nella serata di domenica al Maradona. Proprio queste maglie hanno raggiunto buoni dati di vendita. Perché ne sono state vendute fin qui circa 3500. Simbolo questo dell’amore che questa squadra è stata in grado di generare e che sta alimentando partita dopo partita.