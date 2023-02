Osimhen se la ride: Napoli, novità dalla Premier League

L’attaccante del Napoli continua a essere coinvolto dai discorsi che riguardano i goleador della Premier: il weekend ha regalato un sorriso

Il Napoli non conosce flessioni. La formazione di Luciano Spalletti prosegue in maniera spedita. Dopo l’ultimo pareggio dell’Inter, il vantaggio sul secondo posto è salito a 15 punti. Vale a dire il bottino di cinque partite. Gli azzurri si muovono a caccia di record ed in una stagione da incorniciare c’è chi come Victor Osimhen sogna la ciliegina sulla torta.

L’attaccante nigeriano è in uno stato di grazia. Ha segnato finora 17 reti in campionato. Alle sue spalle c’è il vuoto. Lookman e Martinez sono infatti distanti cinque gol. Ecco allora che la concentrazione dell’ex Lilla ora si trasferisce in campo europeo. La scarpa d’oro può diventare l’obiettivo. Sotto questo punto di vista, nel fine settimana è arrivata una notizia positiva per il 9 azzurro.

Napoli, Victor Osimhen ora punta la scarpa d’oro: raggiunto Harry Kane in terza posizione, davanti restano Pellegrino e Haaland

Non sarà certamente semplice raggiungere il comando della classifica della scarpa d’oro, leadership ora appartenuta ad Erling Haaland. Il calciatore danese del Manchester City ha 50 punti, frutto dei 25 gol realizzati. Victor Osimhen però mantenendo il ritmo degli ultimi mesi può coltivare la speranza. La sfida alla Premier League è già cominciata, intanto ha raggiunto infatti un altro dei bomber di maggiore prestigio del massimo campionato inglese.

Per una ragione in maniera particolare: nessuno ha segnato quanto lui nei massimi campionati europei nel 2023. Questo rappresenta già un buon punto di partenza. Il calciatore, intanto, nell’ultimo weekend ha siglato il suo 17esimo gol di questo campionato. Nella classifica per la scarpa d’oro, l’attaccante di Luciano Spalletti, come ricorda anche ‘TuttoNapoli.net’, ha raggiunto Harry Kane al terzo posto. Occupato il gradino più basso del podio, il classe 1998 azzurro non vuole accontentarsi.

Tra lui e Haaland c’è ancora Amahl Pellegrino, danese 32enne del Bodo Glimt che ha firmato lo stesso numero di gol del calciatore del City di Guardiola (25) ma che è appena 3.5 punti avanti rispetto al napoletano. Questo perché il fattore dei gol tra il massimo campionato italiano e quello norvegese sono differenti: il primo ha un coefficiente di 2, il secondo di 1.5.