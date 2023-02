Calciomercato Napoli, l’annuncio in diretta fa sognare: esultano i tifosi

Il Napoli è al lavoro in vista del prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo. La società intanto guarda anche al futuro.

Il primato del Napoli in Serie A non è più ormai in discussione ed il club partenopeo continua a dominare il campionato. Nessuno lo avrebbe detto ad inizio stagione, ma gli azzurri hanno letteralmente stracciato il campionato. Siamo a metà Febbraio e la squadra di Luciano Spalletti ha ben quindici punti di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi ed un vantaggio anche superiore sulle altre pretendenti scudetto. Numeri che sicuramente non passano inosservati.

Questa stagione la squadra non si è mai fermata ed ora il club è al lavoro per i prossimi impegni, la sfida di campionato al Mapei Stadium contro il Sassuolo e l’Ottavo di Champions contro l’Eintracht Francoforte. Il club azzurro è pronto ad entrare in una fase clou della stagione e tanti sognano per quello che potrebbe accadere, da qui a poche settimane. Oltre questo la società non si ferma e continua a lavorare per il futuro.

Sassuolo-Napoli è un match molto interessante e non solo per il risultato. Il club azzurro spesso ha monitorato nomi degli emiliani, la scorsa estate ha acquistato Giacomo Raspadori ma osserva diversi nomi del Sassuolo. Tra questi c’è il centrocampista Davide Frattesi e anche l’esterno offensivo Laurientiè, una delle grandi rivelazioni di questa prima parte di stagione.

Napoli, parla l’agente di Laurientiè

Roberto Meloni, agente tra gli altri del calciatore del Sassuolo Laurientiè, è intervenuto nel corso della trasmissione Si gonfia la rete su Radio Crc. Ecco le sue parole: “Armand è molto soddisfatto del suo inserimento in Serie A. Può fare di più, lui lo sa ed è concentrato su questo obiettivo. Vuole portare il Sassuolo più in alto possibile e crescere come calciatore”. Poi l’agente ha parlato del Napoli e dell’accostamento del suo assistito al club azzurro:

“E’ motivo di orgoglio naturalmente, come lo è avere gli occhi addosso di diversi grandi club. Siamo felici dell’interesse di grandi club tra cui anche il Napoli, ma vedremo quale sarà il suo futuro. Tutto è nelle sue mani. Lui ha già giocato come esterno destro, ma lo preferisco a sinistra, è comunque bravo ad adattarsi ad ogni evenienza. Il club azzurro è un modello da seguire per le altre società, è importante contenere i costi e far quadrare tutto”.