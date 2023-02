😍 Napoli, la notizia fa impazzire i tifosi: anche De Laurentiis gode

Il Napoli si gode l’exploit dei suoi beniamini. Attenzione anche all’ultima notizia che fa esplodere e impazzire i tifosi. E De Laurentiis se la gode…

Marcia spedito verso il terzo Scudetto, il Napoli di Luciano Spalletti. La formazione azzurra è l’assoluta padrona di questa Serie A, l’unica squadra capace di dettare e tenere un passo proibitivo per qualsiasi inseguitrice. Ne sa qualcosa l’Inter, che nel tentativo di stare in scia degli azzurri è scivolata ulteriormente dietro. Il distacco adesso è addirittura di quindici punti, un margine record che a questo punto della stagione mai si era verificato nella storia dei tre punti.

Un distacco che gli azzurri non solo puntano a preservare, ma addirittura ad alimentare con il passare delle giornate. Un qualcosa che il Napoli proverà a raggiungere già a Reggio Emilia, quando venerdì sarà ospite del Sassuolo tra le mura del Mapei Stadium. Contro gli uomini di Alessio Dionisi, la formazione partenopea non vorrà rallentare di un solo chilometro orario. Anche se la Champions League sullo sfondo e in programma martedì 21 febbraio rischia di rappresentare una piccola dolce distrazione.

Il primato del Napoli e la corsa verso lo Scudetto, tuttavia, appaiono a prova di calendario e a prova di distrazioni. Il dato impressionante giunge dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’. Secondo una proiezione ripetuta e completata per più di mille scenari da un’intelligenza artificiale, la formazione di Luciano Spalletti ha il 99,46% di laurearsi campione di Italia.

Un qualcosa che fa impazzire i tifosi e fa godere il patron De Laurentiis. “Secondo un’analisi di Opta articolata in base a una serie di parametri, ha il 99,46% di probabilità di vincere lo scudetto”, scrive il CorSport. Che poi aggiunge:”La società di elaborazione dati sportivi ha ricavato la percentuale inserendo diverse variabili (come il calendario, lo stato di forma e i precedenti con le altre, ecc. ecc.). E il risultato che è venuto fuori, è quello che tutti pensano…”.