Serie A, la mossa per lo scudetto: torna Conte per superare il Napoli

La mossa per conquistare lo scudetto e altri successi è richiamare Antonio Conte: il proprietario ha le idee chiare per superare il Napoli

Il Napoli è sempre più primo in classifica con quindici punti di vantaggio sulla seconda, che al momento è l’Inter. I nerazzurri non sono andati oltre lo 0-0 di Marassi contro la Sampdoria e così hanno permesso alla squadra di Spalletti di guadagnare altri due punti. Una situazione clamorosamente favorevole per i partenopei, che a meno di un suicidio sportivo saranno campioni d’Italia. Venerdì la sfida al Sassuolo per dare continuità a un cammino strepitoso, a pochi giorni dalla sfida con l’Eintracht Francoforte.

Una delle squadre che sta vivendo un periodo particolare è il Milan, che forse è uscito dal tugurio col doppio 1-0 con cui ha vinto contro Torino e Tottenham. Per la sfida con gli Spurs era presente anche Gerry Cardinale, proprietario di RedBird che ha anche incontrato la dirigenza e Stefano Pioli. L’allenatore ha ricevuto la fiducia del club, che però ha il sogno di ingaggiare Antonio Conte, allenatore proprio del Tottenham.

Milan, Cardinale vuole Conte in panchina

Enrico De Lellis, giornalista di Repubblica, ha parlato nel corso di Calciomercato.it in onda su TV Play: “E’ ancora presto per trarre delle conclusioni, Pioli è un signore allenatore, ma il sogno di Cardinale per la panchina del Milan è Antonio Conte. Tutti lo sanno. Lui ha voglia di tornare in Italia e il Milan ha in mente questo nome da un po’, è chiaro che ce ne passa da qui a dire che ci sarà l’offerta e che verrà accettata”. Sta di fatto che Conte ha vinto in Serie A con Juventus e Inter e il suo arrivo sarebbe anche per la riconquista dello scudetto e per superare il Napoli.

Pioli ha rinnovato a ottobre fino al 2025, ha ricevuto la fiducia da Cardinale, però le cose nei prossimi mesi possono andare diversamente. Dipenderà molto da come il Milan concluderà la stagione e dalle prospettive che avrà il club a partire dalla prossima stagione.