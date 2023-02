❌ Napoli, ora è ufficiale: l’infortunio preoccupa i tifosi

Il Napoli è pronto a sfidare il Sassuolo in campionato, ma oggi è arrivata una notizia importante relativa a un infortunato, che non ci sarà.

Sono giorni di Champions League, ma non per il Napoli. Nonostante oggi si sia aperta la vendita dei biglietti per il ritorno degli ottavi contro l’Eintracht Francoforte e i biglietti stiano già andando a ruba, i partenopei giocheranno in coppa solo la prossima settimana. Venerdì, invece, Spalletti e i suoi ragazzi sono attesi da un’importante gara di campionato contro il Sassuolo.

Un match da non sottovalutare, anche se sulla carta i neroverdi occupano solo la quindicesima posizione in classifica. La squadra allenata da Dionisi arriva da quattro risultati utili consecutivi, e nonostante i risultati altalenanti è sempre in grado di sorprendere (ne sa qualcosa il Milan). Soprattutto perché il Napoli farà sicuramente a meno di un suo attaccante, infortunatosi di recente.

Nell’allenamento di ieri, infatti, l’ex di turno Giacomo Raspadori ha riportato un risentimento muscolare alla coscia sinistra, che lo terrà fuori circa una settimana. Un peccato, ma non un infortunio troppo grave. Ma a questa cattiva notizia risponde quella di un’importante assenza per i prossimi avversari dei partenopei: nel Sassuolo infatti mancherà Domenico Berardi.

Niente Berardi nel Sassuolo, il Napoli ringrazia

L’attaccante neroverde aveva infatti dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco nell’ultima partita di campionato contro l’Udinese, e per lui si temeva un lungo stop. Nella giornata di oggi è arrivato un responso importante: gli esami hanno evidenziato una sofferenza cicatriziale a livello dell’adduttore sinistro. Il comunicato del Sassuolo precisa che per Berardi sono escluse lesioni acute.

Ma questo infortunio, il secondo in stagione, impedirà all’ala destra della Nazionale di essere in campo venerdì contro il Napoli. Una notizia che farà tirare un sospiro di sollievo ai tifosi del Napoli, data l’importanza di Berardi nell’attacco del Sassuolo. L’ala di Cariati è da anni il leader del reparto offensivo neroverde, e solo nella scorsa stagione ha messo a referto 15 gol e 17 assist. Quest’anno solo gli infortuni lo stanno limitando in campo.