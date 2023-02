“Lo spogliatoio ha…”: Napoli, il giudizio di Caressa non lascia più dubbi

Il giornalista Fabio Caressa ha detto la sua sul Napoli e il giudizio netto sullo spogliatoio che non lascia più dubbi

Il Napoli giocherà venerdì sera al Mapei Stadium contro il Sassuolo, in una sfida importante che capiterà a pochi giorni dagli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte. Due trasferte complicate, a cui andrà aggiunta anche quella di Empoli. L’obiettivo è portare a casa lo scudetto, quando ci sono ben quindici punti di vantaggio sull’Inter. E poi sarà interessante capire dove la squadra di Spalletti, molto temuta dai tedeschi, potrà arrivare in Europa.

C’erano dubbi e perplessità sul Napoli a inizio stagione, visti gli addii di Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne e Mertens. In realtà, il rendimento dei partenopei è sensibilmente migliorato e se n’è accorto anche Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport. Il suo giudizio sullo spogliatoio e sulla qualità degli elementi è stato chiaro ai microfoni di TV Play.

Napoli, le parole di Caressa: “Una squadra modernissima, lo spogliatoio…”

Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it su TV Play: “Spalletti è un genio, ha inventato calcio e non solo in Italia, sono contento che questa cosa gli venga riconosciuta. Il Napoli ha fatto un mercato fantastico. Rispetto per i giocatori che sono andati via, sono importantissimi, ma adesso lo spogliatoio ha la testa libera”. Poi continua: “Sarà interessante vederlo con l’Eintracht, per capire in Europa dove potrà arrivare. Anguissa ha il cambio di passo, Osimhen è un leone… Il Napoli è una squadra modernissima. Champions? Conterà l’esperienza e ne ha meno di altre”.

Insomma, le parole di Caressa viaggiano dal rispetto per chi ha lasciato il Napoli la scorsa estate, agli elogi per i ragazzi arrivati sul mercato. Secondo il giornalista, lo spogliatoio ha la testa più libera e i meriti sono anche di Luciano Spalletti, allenatore sempre molto innovativo tatticamente e capace di conquistare successi straordinari. Prima della Champions, ci sarà il Sassuolo in campionato che potrebbe fare a meno di Berardi, uscito per infortunio nel match contro l’Udinese di domenica scorsa.