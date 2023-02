“Come Xavi e Iniesta”: Napoli, stavolta l’ex campione non ha dubbi

Dopo la vittoria contro la Cremonese, sul Napoli di Spalletti è stato fatto un paragone che ha fatto tanto rumore tra i tifosi azzurri.

Dopo l’ultimo turno di campionato, il Napoli ha visto aumentare ancora di più il proprio vantaggio sul secondo posto. Gli azzurri, infatti, hanno adesso la bellezza 15 punti di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi.

A far aumentare ancora di più il margine è stato il pareggio dei nerazzurri di lunedì sera allo Stadio Marassi contro la Sampdoria dell’ex interista Dejan Stankovic. Lo stesso Simone Inzaghi ha confessato che ormai il Napoli di Luciano Spalletti non è più raggiungibile. Nonostante questo, il tecnico toscano ha ribadito più di una volta che la strada verso la vittoria finale è ancora lunga.

Al netto delle dichiarazioni di Luciano Spalletti, il Napoli è sempre più vicino al successo finale in campionato. Tra i protagonisti assoluti bisogna inserire sicuramente Stanislav Lobotka. In serata, proprio sul centrocampista slovacco, bisogna registrare delle dichiarazioni che stanno facendo molto discutere.

Napoli, Antonio Cassano azzarda il paragone su Lobotka: “E’ importante per la squadra di Luciano Spalletti come Xavi ed Iniesta lo erano per il Barcellona”

Antonio Cassano, nella classico appuntamento con la ‘Bobo Tv in onda su Twitch’, ha indatti parlato così di Stanislav Lobotka: “Abbiamo visto contro la Cremonese l’abbraccio di Spalletti che ha dato al centrocampista azzurro quando l’ha sostituto. Domenica ha sbagliato la prima palla al 2’, una che ha servito sull’esterno a Kvaratskhelia, ma dopo non ha commesso più un errore”.

L’ex calciatore di Roma e Real Madrid ha poi concluso il suo intervento sul calciatore del Napoli: “Lobotka ha il 94% dei passaggi riusciti, solo a Xavi, che aveva il 97%, ho visto fare meglio. Sono sempre molto estremista nei miei giudizi, quei due del Barcellona sono inavvicinabili, ma sono convinto che lo slovacco sia importante per il Napoli come Xavi ed Iniesta lo erano per il Barcellona”.