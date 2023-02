“A volte è assente”: Napoli, la critica per un big che spiazza i tifosi

Arriva una critica per un big del Napoli che spiazza i tifosi partenopei: la sua “assenza” viene notata dall’allenatore

Il Napoli ha battuto la Cremonese domenica scorsa e, dopo lo 0-0 dell’Inter, ha accumulato altri due di vantaggio. Sono in totale quindici, dunque, i punti che separano i partenopei dalla squadra di Simone Inzaghi. Servirebbe solo un suicidio sportivo per evitare che il Napoli non vinca lo scudetto. La probabilità della vittoria finale azzurra va oltre il 99%. Insomma, i tifosi possono godersi delle prestazioni incredibili di una squadra trascinata dai gol e dagli assist di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

Osimhen è il capocannoniere della Serie A con 17 gol in 18 partite e diversi match saltati per infortunio, dopo il problema accusato contro il Liverpool. Numeri che potevano essere indubbiamente diversi, considerando lo stato di forma dell’attaccante nigeriano. E poi c’è Kvaratskhelia, che nella rosa del Napoli sostituisce Insigne e si è adattato molto bene a una realtà a lui sconosciuta. In passato, aveva giocato solo nel campionato russo e in quello georgiano.

Napoli, Specchia critica Kvaratskhelia in un aspetto

Paolo Specchia, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli di Kvaratskhelia: “A volte è assente dalla partita, ma questo si verifica per colpa della giovane età. Quando non è in possesso del pallone non è sempre presente, si tratta di dettagli. Potrebbe essere ancora più illuminante se trovasse continuità durante la partita”. Parole chiare, che dimostrano il pensiero dell’allenatore. L’attaccante georgiano in questa stagione ha giocato 23 partite tra Serie A e Champions League, segnando 11 gol con 14 assist. Contro la Cremonese ha sbloccato lui il risultato, con un grandissimo gol a rientrare sul destro, nel giorno del suo 22° compleanno.

Si è parlato molto del futuro di Kvaratskhelia nelle ultime ore, visto che sarebbe finito nel mirino del Real Madrid. L’obiettivo numero uno dei Blancos resta Jude Bellingham, mentre Kvara resta concentrato sulla prossima sfida con il Sassuolo e poi sarà tempo di Champions. L’atto I sarà a Francoforte, contro l’Eintracht martedì prossimo.