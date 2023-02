Sassuolo-Napoli, ufficialità a sorpresa: la decisione spiazza tutti

Il Napoli affronterà venerdì sera il Sassuolo al Mapei Stadium e per l’occasione è arrivata un’ufficialità a sorpresa: ecco la decisione.

Il Napoli, dopo aver vinto anche contro la Cremonese allo Stadio Diego Armando Maradona, si sta preparando per scendere di nuovo in campo contro il Sassuolo. Questa volta sarà trasferta per gli uomini di Luciano Spalletti, che dovranno approdare venerdì alle 20:45 al Mapei Stadium. A tal proposito è arrivata anche un’ufficialità.

Il Napoli scenderà di nuovo in campo appunto nella serata du venerdì. Ancora una volta sarà vietato sbagliare per questa squadra che sta dimostrando di essere una vera e propria macchina da gol. Dopo il Sassuolo arriverà anche la sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

Luciano Spalletti probabilmente farà, proprio per gli impegni ravvicinati, turnover per permettere ad alcuni giocatori di rifiatare. Motivo questo per cui in vantaggio sembrerebbero esserci al momento Elmas, Olivera e Politano su Zielinski, Mario Rui e Lozano. Anche Simoene potrebbe stavolta partire dal 1′. Nel frattempo, poi, è arrivata anche una notizia che dal canto suo è ufficiale.

Sassuolo-Napoli, arriva un’ufficialità in particolare: ecco chi dirigerà il match

Luciano Spalletti, quindi, sta preparando la gara da dover disputare contro il Sassuolo. In palio ci sono per il Napoli altri tre punti da dover mettere in cassaforte per conservare con netto distacco dalle rivali il primo posto in classifica. Il tecnico sta ragionando sulla possibile formazione da schierare, ma nel frattempo la Lega Serie A ha deciso chi dirigerà il match.

L’arbitro sarà infatti il giovanissimo Andrea Colombo, che fin qui ha arbitrato solamente 7 match nel campionato italiano di massima serie. Una decisione che stupisce gli azzurri. Suoi assistenti saranno Galetto e Tolfo. Come quarto uomo è stato scelto Orsato. Mentre al VAR ci sarà Doveri e all’AVAR Banti.