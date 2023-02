“Si vedeva che…”: Napoli, la bacchettata ai giocatori dopo la vittoria

Il noto giornalista esalta il lavoro del tecnico del Napoli, ma non risparmia una stoccata destinata a far molto discutere i tifosi azzurri.

La stagione positiva del Napoli è sotto gli occhi di tutti. Dopo l’ultima vittoria contro la Cremonese, e in attesa del match di venerdì contro il Sassuolo, gli azzurri sono sempre più primi in classifica. Inoltre, il pareggio dell’Inter contro la Sampdoria, ha inaspettatamente dato agli azzurri altri due punti di vantaggio sulla seconda in classifica.

Adesso la graduatoria della Serie A recita Napoli a 59 punti in classifica, Inter a 44, staccata di ben 15 lunghezze e poi un terzetto composto da Roma, Milan e Atalanta a quota 41. Grande meriti per questa stagione azzurra, che tra pochi giorni vedrà la squadra scendere nuovamente anche in campo europeo, vanno dati al tecnico e alla società. Quest’ultima ha messo in piedi un mercato molto solido, facendo scelte coraggiose sia in uscita, con l’addio di calciatori che in questi anni sono stati pilastri dell’undici azzurri, sia in entrata, credendo in profili che in un primo momento avevano destato scetticismo.

Naturalmente grandi meriti, come detto, anche al tecnico Luciano Spalletti. Si, perché se De Laurentiis ha messo il denaro e Giuntoli ha scovato e preso i calciatori, è toccato poi al tecnico toscano prendere in mano la situazione, assemblare la squadra sul terreno di gioco e farla rendere al meglio. Tutte chiavi di lettura che il giornalista Mimmo Malfitano ha ribadito questa sera durante la trasmissione Fuorigioco su Tele A. Occasione nella quale il giornalista non ha rinunciato anche a lanciare una frecciatina a chi era in rosa lo scorso anno.

Napoli, la stoccata di Malfitano: “L’anno scorso elementi di disturbo in rosa, si vedeva”

La principale differenza tra questo e lo scorso campionato, secondo Mimmo Malfitano è la mancanza in rosa di elementi di disturbo. Il giornalista infatti paragona l’attuale rosa azzurra, fatta di giovani affamati, a quella dello scorso campionato in cui, a detta sua, c’erano molti elementi di disturbo in rosa.

“Spalletti in questa stagione sta gestendo una rosa fatta di tanti giovani.” ha dichiarato il giornalista. “E’ uno spogliatoio privo di leader e molto giovane, ma è un bene. Lo scorso anno invece c’erano diversi elementi di disturbo. Ed era una cosa che in campo si notava molto.”