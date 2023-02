“Non ha senso”: Sassuolo-Napoli, la rivelazione fa gongolare i tifosi

A pochi giorni dal match contro il Sassuolo arriva la dichiarazione che certamente farà piacere ai tifosi del Napoli.

Tra pochi giorni il Napoli scenderà in campo contro il Sassuolo. Gli azzurri continuano la marcia in testa alla classifica, ma la trasferta emiliana è piena di insidie. Chiedere a Milan e Atalanta che hanno perso punti contro i neroverdi. In più il Napoli dovrà fare a meno dei propri tifosi.

Una decisione che ha scatenato moltissime polemiche, non solo tra i napoletani. Anche il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha preso le parti dei tifosi azzurri: “Mi aspetto una grande festa di calcio, ma non riesco a comprendere la logica che c’è dietro il fatto di dover chiudere il settore ospiti ad una squadra come il Napoli. Una squadra che è prima in classifica e che ha staccato tutte le altre.

Il primo cittadino poi fa riferimento anche ai tantissimi cittadini dell’Emilia Romagna con origini campane e napoletane: “Napoli ha una numerosa comunità presente nel nostro territorio, una comunità che ha collaborato attivamente allo sviluppo della nostra città, quindi non ha senso impedire loro di assistere alla partita. Sono persone che perfettamente inserite nel nostro territorio. Davvero mi auguro che Sassuolo-Napoli sia un’occasione per celebrare lo sport, per godersi lo spettacolo sul campo e per apprezzare il talento dei giocatori che scenderanno in campo.”

Sassuolo-Napoli, il Sindaco della città emiliana: “Sogno le curve miste”

Il Sindaco non nasconde che in passato ci sono stati problemi tra le due tifoserie. “Certo, c’è stato un precedente di scaramucce tra i tifosi delle due squadre qualche anno fa.” ha dichiarato il primo cittadino. “Dove mi trovavo io, in tribuna, non è però successo nulla. Spero che venerdì, invece, qualche tifoso azzurro possa sedersi accanto a me in tribuna. Così possiamo goderci la partita insieme e apprezzare insieme la bellezza del calcio.”

Il Sindaco di Sassuolo poi si lancia in una speranza per il futuro del calcio: “Sono da sempre un fautore delle curve miste, come accade spesso nei nostri gemellaggi: quando giochiamo contro l’Udinese, le tifoserie si ritrovano insieme e trascorrono il tempo prima e dopo la partita in un clima sereno e cordiale. Sarebbe bello se questo potesse diventare il futuro del calcio, dove i tifosi possono condividere la passione per il gioco e apprezzare l’atmosfera senza che le partite sfocino in comportamenti offensivi o violenti tra le opposte tifoserie.”