Napoli, la dura critica ai media: “L’impresa dovrebbe…”

Dichiarazioni che molto nette da parte del giornalista. C’è una grave mancanza che secondo lui è legata al Napoli in questo momento.

Il Napoli continua a vincere e a convincere. In attesa di scendere in campo nel match di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, gli azzurri continuano la loro serie di risultati positivi. Il primo posto in classifica in Serie A è sempre più appannaggio degli azzurri, ma c’è una cosa che un noto giornalista non riesce proprio a spiegarsi.

“Sono un po’ deluso dal fatto che i media nazionali non diano abbastanza attenzione e risonanza all’impresa degli azzurri.” A parlare è Riccardo Cucchi, conosciuto da tutti per le sue radiocronache calcistiche. Il giornalista, in un’intervista rilasciata a Punto Nuovo Sport Show a Radio Punto Nuovo, non si capacita di come i media italiani tendano ancora a riservare poco spazio agli azzurri, nonostante, come è evidente, i numeri siano tutti dalla parte di Luciano Spalletti e dei suoi uomini.

“Attualmente sono primi in classifica a quindici punti di distanza dall’Inter, con il capocannoniere della serie A tra le loro fila.” ha continuato Cucchi. “Credo che questa sia una cosa che resterà nella storia del nostro calcio. Il Napoli sta vivendo un momento davvero magico, credo che Spalletti abbia creato una squadra fantastica. I ragazzi si sono messi a disposizione, sono veramente dei veri professionisti. Meritano tutti i complimenti del caso.

Napoli, il parere di Cucchi: “Osimhen e Kvaratskhelia, due gemelli del gol”

Cucchi continua poi parlando dei singoli, in particolare dei due attaccanti Osimhen e Kvaratskhelia. “Il Napoli ha due veri gemelli del gol, come Osimhen e Kvaratskhelia. Le altre squadre stanno provando ad ingabbiare Kvara ed Osimhen, ma loro rispondono esaltandosi ancora di più. Questa è il grande segreto, in punto di forza, nella gestione che Spalletti sta mettendo in mostra.”

Infine un passaggio sul match contro il Sassuolo e sulle possibili insidie che nasconde: “Cedo che la distrazione della Champions League sia un rischio inevitabile per chi corre su più fronti. Spalletti però è un grande tecnico e saprà gestire la situazione in maniera intelligente e evitarla. Il Napoli deve pensare una gara per volta, anche se può sembrare una banale frase fatta. A volte in passato questa squadra lasciava punti con le squadre più piccole, mentre quest’anno non ha lasciato nulla. Sono convinto che il Napoli sia consapevole di poter continuare così sia campionato che in Champions League.”