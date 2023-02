😕 Napoli, tutto confermato: la tegola per Spalletti è pesantissima

Il Napoli di Luciano Spalletti è sempre più primo in Serie A. Il tecnico e la società non pensano solo al campionato ma anche alla Champions.

Il Napoli di Luciano Spalletti è sempre più capolista in campionato. La cavalcata del club partenopeo è stata finora fenomenale ed il terzo storico scudetto sembra sempre più vicino. I tifosi attendono con ansia questo evento, un titolo che manca da oltre 30 anni e i 15 punti di vantaggio sulla seconda danno un grande margine. La capolista è reduce da una serie di risultati utili e negli ultimi incontri il Napoli ha allungato sulle dirette inseguitrici.

Gli azzurri sono ad un passo dallo scudetto e sono già stati eliminati dalla Coppa Italia, ma c’è curiosità per il cammino in Champions League. Il club partenopeo viene visto al momento come un intrigante outsider e anche i bookmakers la vedono come quarta o quinta favorita della competizione. Il Napoli si trova a meraviglia e nei prossimi match di campionato Spalletti potrebbe anche attuare un piccolo turnover. Venerdi prossimo gli azzurri affronteranno il Sassuolo al Mapei Stadium e successivamente ci sarà il match di Champions League.

Il Napoli affronterà in un interessante doppio confronto l’Eintracht Francoforte, un avversario non imbattibile ma sicuramente non da sottovalutare. Il club azzurro può fare la storia visto che non ha mai raggiunto i Quarti di finale di questa competizione. I tifosi ci credono e c’è davvero grande entusiasmo attorno alla squadra e alla società. Kvaratskhelia e Osimhen sono in gran forma, ma tutta la rosa colpisce per i suoi ottimi numeri.

Napoli, brutte notizie su Raspadori

Nell’ultima seduta di allenamento si è fermato per infortunio Giacomo Raspadori. Un risentimento muscolare che preoccupa e non poco la squadra azzurra, soprattutto in un periodo con tanti impegni e un calciatore che poteva far rifiatare i big azzurri. Nei prossimi giorni ci saranno esami strumentali e c’è ansia sulle condizioni dell’attaccante. Nel corso di Kiss Kiss Napoli il giornalista Valter De Maggio ha sentenziato con parole che preoccupano e non poco:

“Si vocifera che l’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori possa restare fermo per almeno un mese di stop”. Una tegola non da poco per il club azzurro che perde un calciatore importante per una lunga serie di incontri. Tra campionato e doppio confronto con Eintracht Giacomo resterebbe fermo per diversi match importanti.