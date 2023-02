😱 Calciomercato Napoli, l’annuncio gela i tifosi: addio al top

Il Napoli di Luciano Spalletti domina in Serie A. Il club azzurro fa sognare ma intanto continuano ad esserci rumors di calciomercato.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti è andato oltre le più rosee aspettative. Il club azzurro ha ceduto diverse pedine chiave in estate, lasciando andare via senza particolari rimorsi leggende come Insigne, Mertens o Kalidou Koulibaly. La società ha ringiovanito la rosa ed i nuovi acquisti hanno impressionato fin da subito, aiutando la squadra e Spalletti a volare. Ora, dopo pochi mesi, il Napoli brilla in campionato dove è nettamente primo ed è in piena corsa anche in Champions League.

La società partenopea domani sarà impegnata al Mapei Stadium contro il Sassuolo e la settimana prossima affronterà l’Eintracht Francoforte in Germania nel primo del doppio confronto valido per gli Ottavi di finale della Champions League. Tra gli azzurri più impegnati in questa stagione c’è il polacco Piotr Zielinski, perno fondamentale della mediana azzurra. Spalletti utilizza il polacco come mezzala nel suo ormai consueto 4-3-3 e Piotr è ormai un titolare fisso.

Le cose però potevano andare molto diversamente e già la scorsa estate vi sono stati diversi rumors sul futuro del calciatore. Zielinski ha il contratto in scadenza nel 2024 e le trattative per il rinnovo vivono una fase di stallo. Alla fine il giocatore, nel mirino nello specifico del West Ham, è rimasto, ma non è esclusa una cessione la prossima estate, magari dopo la vittoria condivisa del titolo.

Napoli, Romano fa il punto sul mercato azzurro

Il giornalista Fabrizio Romano è intervenuto sul canale Youtube Matchyki.pl ed ha fatto il punto sul calciatore azzurro Piotr Zielinski. Romano non ha escluso una cessione ed anzi ha riferito: “Penso che possa avere la possibilità di una nuova sfida, basti pensare che era sulla lista del West Ham fino a qualche mese fa”. Romano ha poi continuato spiegando:

“Non so se ci sarà una buona occasione, ma potrebbe avere un assaggio di Premier League. Al momento il Napoli non dà informazioni su Zielinski, ma da quel che mi risulta il rinnovo del contratto sarà complicato”. Piotr è uno dei protagonisti di questa stagione dove ha collezionato 28 presenze e 6 reti,