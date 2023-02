🔴 Napoli, doccia gelata per Spalletti: annuncio ufficiale, che guaio!

Arrivano brutte notizie per il Napoli. Non ci voleva questa per Luciano Spalletti, il comunicato ufficiale proprio in questi minuti.

Il Napoli è primo in classifica, c’è grande fiducia per il futuro ed il sogno Scudetto sembra più che mai alla portata della squadra di Luciano Spalletti. Certo, mancano ancora tante partite e non ci si può dire già campioni quando ci troviamo soltanto nel bel mezzo del mese di febbraio. Le inseguitrici stentano, questo va detto, ma la galoppata degli azzurri porta in essere dei numeri molto importanti, frutto del grande lavoro svolto in questi mesi dall’allenatore e dai giocatori. La quadra che Spalletti ha dato ai suoi, ma anche i valori individuali di giocatori che hanno fame e lo mostrano partita dopo partita.

Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia stanno trascinando gli azzurri a suon di gol, assist, prestazioni di livello. Due giovani che si stanno vestendo da veri campioni. Spalletti se lo coccola, anche se gli impegni da qui alla fine saranno tanti e servirà la mano di tutti per arrivare a dama. Anche chi ha giocato meno fino a questo momento sarà chiamato a mettere tutto quando chiamato in causa. Nelle ultime ore, però, sono arrivate cattive notizie proprio in questo senso.

Napoli, tegola Raspadori: comunicato ufficiale, quando tornerà?

L’infortunio di Giacomo Raspadori arriva come una doccia gelata per Spalletti. Proprio in questo momento, con la Champions che tornerà a farsi sentire anche in casa Napoli, serviva avere la maggior parte dei giocatori a disposizione anche per cercare di far ruotare le forze. L’assenza dell’ex giocatore del Sassuolo peserà ovviamente come un macigno, anche perchè proprio Raspadori è uno degli elementi sui quali il club desidera puntare molto anche per il futuro.

In questi minuti è arrivato il comunicato ufficiale del club, e le notizie non sono positive. “Gli esami strumentali effettuati da Raspadori, presso la clinica Pineta Grande, hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra”, riporta il club con una nota ufficiale. “L’attaccante azzurro – prosegue il comunicato – ha già iniziato l’iter riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane”.

Cosa vuol dire questo? Raspadori salterà diverse partite. Possibile che l’attaccante torni a disposizione dopo la sosta per la nazionale. In campo, dunque, l’attaccante potrebbe farsi rivedere in occasione della sfida contro il Milan il 2 aprile.