Napoli-Sassuolo, Spalletti stupisce: fuori 3 titolari

Il Napoli si prepara alla trasferta sul campo del Sassuolo, reduce da 4 risultati utili consecutivi. Spalletti riflette sul turn over.

Il vantaggio accumulato nei confronti dell’Inter è rassicurante (15 punti) e consentirà al Napoli di preparare al meglio le prossime sfide all’orizzonte. Domani la capolista farà visita al Sassuolo, reduce da 4 risultati utili consecutivi: un match complesso, che il tecnico Luciano Spalletti vuole vincere al fine di consolidare la vetta e fare le prove generali in vista della gara di andata del ottavi di finale di Champions League.

Al Mapei Stadium scenderà in campo una formazione leggermente diversa rispetto a quella che i tifosi sono soliti vedere. Sono infatti diversi i cambi su cui il tecnico sta riflettendo proprio in queste ore. Una novità, di fatto, per ruolo stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’. In difesa Mathias Olivera prenderà il posto di Mario Rui in modo tale da far rifiatare il portoghese (sempre titolare nelle ultime 6 partite di campionato).

A centrocampo, invece, starà fuori Piotr Zielinski. A prendere il suo posto sarà Eljif Elmas, a segno contro la Cremonese e arrivato a 6 centri (e un assist) in 28 apparizioni complessive. In attacco, infine, Matteo Politano risulta in leggero vantaggio rispetto ad Hirving Lozano. Per il resto, tutto confermato con il Napoli che scenderà in campo con l’obiettivo di cogliere la vittoria numero 20 del suo campionato e fare un altro passo verso il traguardo finale.

Napoli, 3 cambi contro il Sassuolo

Una decisione finale in merito ai tre cambi verrà presa soltanto più avanti, non appena si concluderà l’allenamento di rifinitura. Per Mathias Olivera, Elmas e Politano quella di domani rappresenta una chance importante in cui dare tutto per rendersi utili alla causa ed aiutare i compagni all’interno del rettangolo di gioco. Il terzino, preso nella scorsa estate, si è ambientato subito nella nuova realtà dimostrando di essere una buona alternativa a Mario Rui.

Il macedone, da canto suo, sta confermando di avere qualità importanti nonché un ottimo senso del gol mentre l’esterno, in queste settimane, è chiamato a rilanciarsi dopo essere finito spesso in panchina. Spalletti, per battere il Sassuolo, avrà bisogno anche di loro. Poi, da sabato, la concentrazione verrà interamente rivolta all’Eintracht Francoforte. Un passo alla volta.