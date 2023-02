😱 Napoli, niente scudetto? “Un algoritmo dice che…”

Il Napoli punta a fare bene in Serie A e a mantenere il distacco dalle avversarie in vetta alla classifica per arrivare allo Scudetto. Ma un algoritmo…

Il Napoli sta continuando a mantenere numeri strepitosi in Serie A, mentre attende di scendere in campo anche in Champions League per affrontare gli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte. Proprio in merito al campionato italiano di massima serie è arrivato il dato dell’algoritmo. Ecco le percentuali che spiazzano.

Il Napoli, quindi, sta procedendo con il percorso intrapreso in Serie A in questa stagione e viaggia sull’onda dell’entusiasmo generato dagli ottimi risultati raggiunti.

Risultati che hanno portato la squadra guidata da Luciano Spalletti a salire al primo posto in classifica di Serie A. Per raggiungere la vetta gli azzurri hanno totalizzato fin qui 59 punti, staccando l’Inter al momento seconda di ben 15 punti. C’è però un dato dell’algoritmo che spiazza.

Napoli, niente Scudetto per la squadra di Spalletti? Il dato dell’algoritmo spiazza

Il giornalista di ‘Sky Sport’, Luca Marchetti, ha parlato così ai microfoni di ‘Radio Marte’ nel programma ‘Forza Napoli Sempre’: “Luciano Spalletti non molla di un centimetro. E carica al massimo una squadra che, secondo me, può dedicarsi alla Champions League nel modo giusto. In questa fase Spalletti può riprendere a cambiare qualcosa perché gli impegni si raddoppiano. Anche gli eventuali infortuni o squalifiche potrebbero condizionare qualche scelta. Spalletti sa che tutto il gruppo va tenuto sulla corda fino alla fine”.

Ma poi il giornalista rivela un dato che stupisce gli azzurri e che riguarda lo Scudetto: “I tifosi del Napoli possono fare tutti gli scongiuri del mondo, ma secondo i calcoli dell’algoritmo di Opta Paolo c’è uno 0,03 % che il Napoli possa non vincere. Sia per la forza della squadra che per il congruo vantaggio, appunto, che ha. Certo bisogna rimanere con i piedi per terra ma questo Napoli ha la possibilità di dedicare una parte del suo pensiero alla Champions”.