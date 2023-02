😱 Occhio Napoli, non solo Raspadori: nuova tegola pesante

Quella di Giacomo Raspadori non sarà l’unica pesante assenza in occasione di Sassuolo-Napoli: giunge un’altra notizia.Â

Il Napoli non è l’unico ad avere i grattacapi. La squadra di Luciano Spalletti deve fare i conti con il repentino infortunio di Giacomo Raspadori. Un giocatore importante per la squadra, e lo sarebbe stato sicuramente ancor di più nel fine settimana in procinto di cominciare. Ragionevolmente, infatti, mister Spalletti avrebbe potuto immaginarlo in attacco contro il Sassuolo, sua ex squadra, anche per favorire un leggero turnover in vista dell’impegno di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

Invece, il calciatore ha subito uno stop durante uno degli ultimi allenamenti e non dovrebbe tornare in campo prima di metà marzo. Con un infortunio, sebbene molto meno grave, deve fare i conti anche il Sassuolo. In occasione della sfida di campionato contro l’Udinese, Domenico Berardi ha accusato un problema all’adduttore sinistro.

Gli esami svolti hanno dato come esito una “sofferenza cicatriziale a livello dell’adduttore sinistro escludendo lesioni acute”. Una diagnosi che lo esclude all’apparenza della partita contro il Napoli. Lo staff medico cercherà di rimetterlo a disposizione di mister Dionisi per gli impegni in calendario contro Lecce o anche Cremonese.

Verso Sassuolo-Napoli, Dionisi: “Non rischiamo Berardi”

La conferma ulteriore è arrivata proprio dalle parole del tecnico, il quale è intervenuto ai microfoni di ‘SKY’ in vista del turno di campionato. Di seguito le sue parole: “Credo nella mia squadra e ritengo che abbiamo dalla nostra parte risorse che ancora non abbiamo tirato fuori, quindi possiamo ulteriormente migliorare. Se ci crediamo, è un valore aggiunto. Ovviamente fare quanto fatto con l’Udinese contro il Napoli non basterà . Se a loro concedi gol dopo appena 20 secondi, come accaduto nel secondo tempo contro lo Spezia, poi fai fatica a riprenderli. Dobbiamo essere bravi, fortunati e preparati mentalmente perché con loro la sfida comincia subito”.

La conclusione è appunto dedicata a Berardi. Dionisi dichiara: “Bisognerà essere molto abili quando avremo il pallone fra i piedi. Si parla tanto del Napoli quando ha palla, ma noi abbiamo le possibilità di farli correre indietro e creare opportunità per noi. Tutto ciò se saremo coraggiosi, e potremo essere coraggiosi anche senza palla. Berardi ci sarà ? Non prenderemo assolutamente rischi”.