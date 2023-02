😮 Mercato Napoli, pronto un colpaccio: nome impensabile annunciato in diretta

Il Napoli avrebbe già definito il prossimo colpo. L’annuncio lo dà in diretta una figura molto stimata e corrisponde all’identikit di un profilo adatto alle esigenze azzurre.

I risultati che il Napoli sta ottenendo nell’attuale stagione sportiva sicuramente sono frutto non soltanto di quanto si vede in campo, bensì di ciò che accade fuori. Come ammesso dallo stesso capitano Giovanni Di Lorenzo dopo Napoli-Cremonese, tutto comincia col lavoro cosante. Questo non è svolto soltanto dai giocatori e da mister Luciano Spalletti che li segue, bensì anche dalla dirigenza del club partenopeo.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro, e il suo staff sono costantemente a lavoro per incrementare il valore tecnico della rosa senza però dimenticare di mantenere i conti in regola. Da qui l’esigenza di puntare su giovani dal futuro promettente e favorire un fruttuoso lavoro di ricambio costante.

L’ex addetto stampa del Napoli, Massimo Sparnelli, è intervenuto nel corso di ‘Tifosi Napoletani’, trasmissione televisiva in onda sull’emittente ‘Tele A’, e ha immaginato quali possano essere i prossimi passi del Napoli sul fronte calciomercato al termine dell’attuale esaltante stagione. Inevitabile procedere con acquisti e cessioni per proseguire col progetto. Sparnelli lancia un’indiscrezione: “Il Napoli sta trattando un calciatore fortissimo”.

Napoli, senti Sparnelli: “Gli azzurri trattano Isaksen”

Di chi si tratta? L’ex addetto stampa lo racconta: “Il nome corrisponde a quello di Gustav Tang Isaksen. Credetemi, si tratta di un profilo importante. Per quanto invece riguarda i big, non è detto che vadano via. Potrebbero anche essere convinti a restare accettando le proposte economiche di Aurelio De Laurentiis”.

Ma chi è il giovane Isaksen? Si tratta dell’attaccante 21enne del Midtjylland già Nazionale danese. Il giocatore preso in considerazione è un vero talento. Potrebbe svolgere il ruolo che al momento condividono Hirving Lozano e Matteo Politano. Ciò significa che molto dipenderà proprio dal futuro dei due attaccanti attualmente nella rosa azzurra. Tesserare il danese vorrebbe dire cominciare un nuovo progetto sulla fascia e a costi, almeno d’ingaggio, più contenuti.