😱 “Cessione del club ad un prezzo altissimo”: arriva l’annuncio netto

Cessione vicina per un club di Serie A? Le voci si rincorrono, ma i dettagli ancora scarseggiano. La speranza è di ottenere un prezzo alto.

La Serie A non naviga nell’oro, e non lo si scopre certo oggi. I debiti della Juventus fanno scalpore, anche perché oggi il club è sotto indagine per possibili falsificazioni di bilancio, ma non è l’unico caso. Anche il Napoli, pur senza debiti, ha dovuto tirare la cinghia e contenere le spese, al punto che De Laurentiis ha imposto un tetto agli ingaggi. Ecco perché spesso l’unica soluzione, per i tifosi, diventa aspettare una nuova proprietà .

Un sogno: quello di un nuovo investitore che permetta di spendere al livello delle big europee, se non addirittura il fantomatico sceicco. Ma se il Qatar sembra guardare piuttosto all’Inghilterra, con le voci di un interesse nel Manchester United, l’Italia sta diventando sempre più la patria degli americani. Sono già sei le squadre di Serie A in mano nordamericana, e presto potrebbe aggiungersene un’altra.

Oggi, infatti, ‘Il Giornale’ ha parlato di un nuovo soggetto interessato all’Inter: un fondo statunitense non meglio specificato. Ci sono ancora pochi dettagli, ma la notizia sta facendo discutere, anche se non è chiaro se si tratti davvero di un nuovo proprietario o solo un socio di Zhang. Di questo ha parlato a ‘TvPlay.it’ Carlo Festa, giornalista del ‘Sole 24 Ore’.

Inter in vendita? Zhang detta le condizioni

Secondo Festa, l’interesse dagli Stati Uniti per il club nerazzurro risale già a qualche mese fa, anche se al momento la trattativa non sarebbe ancora in una fase avanzata. “Un riassetto della proprietà è abbastanza prevedibile” ha detto il giornalista, che ha evidenziato come Suning sia davanti a un bivio. L’attuale proprietà dell’Inter ha infatti un grosso debito con Oaktree, per cui o arriveranno nuovi partner o si dovrà cedere il club.

I principali rivali del Napoli, sebbene a -15 dal club partenopeo, potrebbero quindi presto vedere risolti i propri problemi economici. A patto che Zhang prenda una decisione, che non può più essere rimandata. Festa sottolinea come l’imprenditore cinese abbia deciso di “cedere il club a un prezzo altissimo”, una soluzione in stile De Laurentiis, ma che siccome le offerte non arrivano dovrà cambiare strategia. Per il giornalista, si avranno delle risposte solo a fine stragione.